Gobierno y oposición siguen discrepando por la mejora de la playa de San Marcos

El proyecto de mejora de la playa de San Marcos, en Icod de los Vinos, sigue enfrentando al Gobierno municipal con su alcalde al frente, Javier Sierra, con parte de la oposición, en concreto, con el exmandatario de Coalición Canaria (CC) Francis González, quien desde que comenzó este mandato lucha por este enclave desde la Viceconsejería de Infraestructuras en el Gobierno de Canarias.
Uno y otro se han acusado siempre de obstaculizar el proyecto. Lo cierto es que en los últimos días se abrió un nuevo capítulo sobre las competencias en la declaración de impacto ambiental ya que el informe emitido por el Ministerio para la Transición Ecológica ratifica que su tramitación le corresponde a la Comunidad Autónoma.
A ello se suma otro de los servicios jurídicos del Gobierno regional en el que se concluye que la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario debe actuar como órgano sustantivo para iniciar el procedimiento ambiental.
Ambos fueron solicitados por el grupo de gobierno con el fin de clarificar la responsabilidad en este trámite, decisivo para poder iniciar las obras de mejora.
Todo esto lo dio a conocer Javier Sierra a través de un vídeo en las redes sociales en el que se pregunta “¿Por qué este proyecto se paraliza cada vez que llega a las manos de Francis González, quien cuando era alcalde esperó meses una conformidad urbanística municipal que nunca llegó?”. También pone de manifiesto que “la dirección general que depende de él acumuló seis meses de silencio para dejar caducar la solicitud de impacto ambiental”.
Francis González no tardó en responderle por la misma vía. Reiteró que el 23 de abril de este año Costas Canarias dejó claro que la competencia en la aprobación definitiva del proyecto es del Estado; que la competencia para la realización de los trámites, entre ellos el obtener la declaración ambiental, no es de Costas Canarias; y que los trámites tienen que realizarse según lo establecido en el convenio suscrito en su día.
No obstante, prometió que “hará todo lo que pueda conforme a derecho para sacar adelante este proyecto”.
Cabe recordar que en el penúltimo pleno municipal salió adelante por unanimidad una propuesta de Alcaldía para instar a la Dirección General de Costas a que remita y formalice a la mayor brevedad la documentación y la solicitud que proceda ante el órgano competente.