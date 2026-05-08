Milagro en Icod de los Vinos: tres concejales salvan la vida a un trabajador con la maniobra de RCP

Tres concejales de Icod de los Vinos le salvaron la vida a un trabajador municipal haciéndole la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), una técnica de emergencia vital que se aplica cuando una persona deja de respirar o su corazón se detiene.
Gracias a la rápida intervención de los ediles de Fiestas y Bienestar Social, Cathaysa Concepción; Seguridad, Innovación Tecnológica y la empresa pública Icodemsa,Óscar Machado; y Sector Primario y Medio Ambiente, Marcos Hernández, el hombre, de 62 años de edad que realiza tareas de recepción en el área de Urbanismo, se encuentra estable y sedado en el Hospital Univertario de Canarias (HUC).
Los hechos ocurrieron el miércoles cerca de las dos de la tarde. En ese mismo momento, subido en su coche para desplazarse al barrio de La Centinela, como parte de su trabajo, Óscar recibió una llamada telefónica de Cathaysa avisándole que había un trabajador en el suelo en el segundo piso que presentaba síntomas compatibles con los de un ataque cardíaco tipo infarto. Lo hizo consciente que él y su compañero Marcos, quien ya se encontraba allí y le había abierto la camisa, tienen el curso de RCP debido a sus profesiones, el primero como técnico sanitario y el segundo, en las Brifor. De forma paralela, avisó a la Policía Local para solicitar su ayuda.
Fue el jefe accidental, Candelario Pérez, quien atendió a Cathaysa e inmediatamente por radio solicitó a un agente, “un motorista, porque siempre son los primeros en llegar”, que se desplazara al Ayuntamiento porque se había producido un accidente laboral.
Pero en ese mismo momento entró una segunda llamada de la edil quien pidió “por favor” que subieran un desfibrilador. Los policías se trasladaron al Consistorio “circulando incluso en dirección contraria para que el trayecto fuera lo más corto posible”, cuenta Pérez.
Al subir al segundo piso se encontraron que Marcos González y Óscar Machado le estaban practicando la maniobra de RCP. Lo hicieron ininterrumpidamente durante 27 minutos, manteniendo en todo momento la calma y enfrentándose una situación “extremadamente crítica” dado que el hombre sufrió alrededor de cuatro paradas cardiorespiratorias que lograron revertir. Al llegar el desfibrilador, le colocaron los parches, se inició la primera descarga del aparato y siguieron con las maniobras hasta que arribaron las ambulancias.
La primera, de soporte vital básico, lo hizo sobre las 14.25 horas, acompañada por personal médico y de enfermería del centro de salud de Icod de los Vinos. La asistencia de ambos ediles no terminó allí ya que colaboraron con los sanitarios, le abrieron las vías respiratorias con oxígeno y siguieron con las RCP hasta que a las 14.35 horas acudió la segunda ambulancia, de soporte vital avanzado, y procedió a la administración de medicación especializada que logró estabilizar al trabajador.
“Le salvaron la vida”, subraya Candelario Pérez, para quien también fue “determinante” la actuación de la concejal de Fiestas, quien con gran rapidez y acierto avisó a la Policía Local que llevara un Desfibrilador Externo Semi Automático (DESA) al conocer la disponibilidad de este dispositivo en la jefatura de la Policía.
El médico de la ambulancia les reconoció que las maniobras iniciales que le practicaron resultaron cruciales para que el señor llegara con vida al HUC.
Según Pérez, se dieron muchas circunstancias que contribuyeron a que un accidente laboral no terminara en tragedia. Los agentes en moto cortaron la vía para que la primera ambulancia pudiera llegar rápidamente, y había una medicalizada disponible en ese momento.
El jefe de la Policía local subraya la importancia de la primera intervención para poder salvar vidas. “Si hubiéramos esperado a que llegara la ambulancia, el hombre quizás fallecía”, sostiene.
En su carrera profesional, Candelario se ha enfrentado a varias situaciones similares. Sin embargo, no recuerda que se hayan superado con éxito, como en este caso.
Para Óscar fue algo “normal” aunque reconoce que este tipo de situaciones “no siempre tiene un final felíz” y por eso recalca que las maniobras iniciales son muy importantes y aumenta las probabilidades que tiene una persona de sobrevivir.
Por el contrario, Cathaysa y Marcos vivieron la experiencia por primera vez “y fue excepcional”, según los testigos, porque no perdieron los nervios y guardaron la tranquilidad en todo momento en un día que quedará grabado en la memoria de todos ellos durante mucho tiempo.
La ciudad tendrá desfibriladores en todos los edificios públicos
Icod de los Vinos dispone de desfibriladores externos semi automáticos en las instalaciones deportivas y en los vehículos de la Policía Local. Sin embargo, este incidente puso de relieve la importancia de contar con estos dispositivos en otros puntos del municipio. En este sentido, el grupo de gobierno (Alternativa Icodense-PSOE) inició ayer las primeras gestiones para adquirir nuevos equipos que serán destinados a todos los edificios públicos, y brindar la correspondiente formación en RCP a todo el personal municipal dada la importancia que tiene una primera intervención en este tipo de accidentes ya que aumenta las probabilidades que tiene una persona de poder sobrevivir