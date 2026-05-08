Una casa abandonada en Santa Cruz, ‘okupada’ como criadero ilegal de cachorros

Vecinos de la calle Febles Campos, en Santa Cruz de Tenerife, llevan años sufriendo un auténtico calvario, el cual tiene su punto de origen en una casa terrera abandonada, ubicada en el número 28 de la citada vía. Tras fallecer sus propietarios, y los actuales herederos no residir en la Isla, esta vivienda se ha convertido en reclamo de okupas, los cuales, en vez de vivir en su interior, la utilizan como criadero ilegal de animales. Una actividad que, unido al deterioro de la infraestructura, lleva más de un año manteniendo en vilo al vecindario.
En el día de ayer, agentes de la Policía Nacional y del Proteu de la Policía Local de Santa Cruz, en una actuación conjunta, procedieron a precintar la casa, no sin antes rescatar a dos animales que se encontraban dentro en estado de abandono. Una intervención policial que se ha repetido después de que el pasado septiembre también lograran salvar a cinco perros y dos aves rapaces de dicha vivienda, que también estaban en malas condiciones y en un entorno de gran insalubridad.
La vivienda, precintada en su momento por la Policía, volvió a ser ocupada recientemente por la misma persona, la cual ahora se enfrenta a un delito por presunto maltrato animal al incautarse del interior a dos cachorros de perro, un pitbull y un pastor belga malinois, que se encontraban en pésimo estado de salud, sin agua ni comida.
La alerta de los vecinos, ante los ruidos y el mal olor del interior de la vivienda, puso en sobre aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que lograron rescatar a los cachorros y los trasladaron al albergue comarcal de Valle Colino, según informó la Policía Local.
Mientras, vecinos de la comunidad de propietarios del edificio anexo explicaron a DIARIO DE AVISOS que “la situación es insostenible e inédita, pues llevamos avisando de este problema al Ayuntamiento desde hace tiempo sin que aún se vea la solución”.
“Es una vivienda abandonada, que la ocupa una persona y, además, la utiliza como criadero de animales en pleno centro de la ciudad. Aparte se trata de una casa centenaria, sin mantenimiento, donde los techos se están cayendo, no hay agua y, además, presenta un importante riesgo de colapso, aunque pese a ello sigue sin tapiarse o derribarse, lo que implica un grave riesgo para quien la ocupa y, también, problemas sanitarios para los vecinos”, añadieron.
Por este motivo, los residentes han enviado escritos a la concejala de Urbanismo, Zaida González, y al primer teniente alcalde, Carlos Tarife, para que actúen de inmediato y pongan fin a una actividad sin autorización ni control de ningún tipo, pues temen que pueda ocurrir una desgracia mayor ya que, afirmaron, “de noche encienden luces dentro de la casa, en la que solo duermen los animales, y debido al mal estado de la edificación tememos que pueda haber riesgo de incendio que afecte a nuestro edificio, que está anexo”.
Asimismo, los vecinos dijeron que ya están cansados de llamar a la Policía, tanto por el tema sanitario derivado de los animales en cautiverio, como por el riesgo de desplome de una vivienda que, horas después de ser precintada, volvió a ser ocupada por la misma persona.