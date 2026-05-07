Tecnológica Santa Cruz hará vibrar el Museo de la Naturaleza y la Arqueología y el TEA Tenerife en una decimoquinta edición que ha despertado gran expectación

La espera ha terminado para los entusiastas de la innovación en Canarias. Tras el aplazamiento forzoso provocado por la borrasca Therese el pasado mes de marzo, la decimoquinta edición de Tecnológica Santa Cruz ya tiene marcadas sus nuevas fechas en el calendario. Del 14 al 17 de mayo, la capital tinerfeña recuperará el pulso de la vanguardia digital en un evento que, lejos de perder fuerza, ha aprovechado este tiempo para consolidar una programación que supera las treinta actividades repartidas entre el Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA) y el Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
Esta cita, impulsada por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, no es solo un encuentro para expertos, sino un espacio de convergencia donde la inteligencia artificial, los videojuegos y el talento joven se entrelazan para explicar el presente y proyectar el mañana. El pistoletazo de salida tendrá lugar el jueves 14 de mayo con una jornada intensiva en el MUNA que arrancará bajo el paraguas de TecnoEduca, un bloque matinal diseñado para que la comunidad educativa explore las profesiones emergentes y los retos de la transformación digital en las aulas.
A medida que avance la tarde del jueves, el protagonismo recaerá en Tecnológica Charlas, el corazón divulgativo del evento que se celebrará entre las 17:00 y las 20:00 horas. El cartel de este año es una declaración de intenciones sobre la diversidad del contenido digital actual, contando con la presencia de figuras de la talla de Mercedes Martín, Jordi Moltó, Rocío Vidal, Verownika, Soraya Nárez, Miguel Assal y Caterina Moretti. Además, el broche de oro empresarial lo pondrá Aleix Puig, cofundador y presidente de VICIO, quien compartirá las claves de su éxito en el entorno del emprendimiento moderno. Todo este conocimiento no quedará restringido a las paredes del museo, ya que se retransmitirá íntegramente por streaming para alcanzar a una audiencia global.
La innovación práctica también tendrá su hueco ese mismo jueves a través de TecnoLabs, donde Jacob Rodríguez Torres, Marta Rodríguez Ruiz y Barbara Gees impartirán talleres orientados al uso cotidiano de la inteligencia artificial, la construcción de marcas personales y la gestión de comunidades virtuales. Este enfoque práctico se complementará el viernes 15 de mayo con el debut de TecnoFight, un espacio de debate “hecho por zetas y para zetas” que se celebrará en el MUNA a partir de las 19:30 horas. En este bloque, la Generación Z tomará la palabra sin filtros para romper los estigmas que les rodean en el ámbito profesional y tecnológico. El panel de ponentes contará con Miriam de CHOSS, Elena Marrero, Paula Pérez, Pablo Dive, Fabiola Zamorin, Elena Alcover, Leandro Pozzi y Hugo Artiles de Volcánica, todos ellos moderados por el presentador Mr. Castilla. Entre los temas centrales se abordará el mito de la necesidad de abandonar Canarias para crecer profesionalmente, poniendo en valor las oportunidades que ofrece nuestro ecosistema local para el talento global.
Durante el fin de semana el protagonismo absoluto será para el TecnoPlay en el TEA, un espacio gratuito y abierto que fusiona la cultura pop con el ocio digital. La zona de ajedrez se perfila como uno de los platos fuertes gracias a la presencia del Gran Maestro Internacional Pepe Cuenca y el Maestro Internacional David Martínez conocido como «Divis». Pepe Cuenca, referente mundial como comentarista de chess.com, se unirá a Divis y al carismático Rey Enigma para retar al público en directo en un espectáculo que combinará estrategia de élite y comentarios en vivo. Mientras tanto, el resto de escenarios vibrará con torneos oficiales de Super Smash Bros. Ultimate, EA Sports FC 26 y Tekken 8, además de pasarelas de cosplay, realidad virtual y competiciones de Pokémon TCG.
Finalmente el compromiso de la ciudad con la sostenibilidad y la transformación urbana se materializará en TecnoHack. En este hackatón presencial, que se desarrollará del viernes 15 al domingo 17 de mayo y todavía mantiene abierto su plazo de inscripción, hasta 40 participantes divididos en 8 equipos trabajarán codo con codo utilizando datos abiertos del Ayuntamiento para diseñar soluciones tecnológicas que mejoren la calidad de vida en Santa Cruz.
La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “Tecnológica Santa Cruz tendrá lugar del 14 al 17 de mayo en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología y en TEA Tenerife, y cuyas entradas se han agotado, pero que segmentos como Tecnológica Charlas podrá seguirse en directo a través de la web www.tecnologicasantacruz.com” y añadió que “tras el aplazamiento, retomamos con más fuerza si cabe esta decimoquinta edición, manteniendo prácticamente intacta la programación y nuestro compromiso de acercar la innovación a la ciudadanía, modernizar nuestro tejido empresarial y ceder el protagonismo que merece a la Generación Z en la definición de nuestro futuro digital. Hemos logrado preservar este programa transversal que unirá a la comunidad educativa, pymes, creadores de contenido y amantes de los videojuegos”.