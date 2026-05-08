El Ayuntamiento de Santa Cruz recibe más de 300 ciberataques al día: el ‘phishing’ y el ‘malware’ son la mayor amenaza

El Ayuntamiento de Santa Cruz ha recibido, en lo que va de año, un total de 113 alertas de ataques o incidentes de seguridad de diferente naturaleza, principalmente phishing (robo de datos bancarios) y malware (para sustraer información personal), mientras que en 2025 esa cifra fue de 1.653. Asimismo, en cuanto al correo electrónico malicioso, en los últimos 12 meses, el Centro de Operaciones de Ciberseguridad ha bloqueado 114.594 emails dirigidos al Consistorio, lo que supone una media de 300 ataques cibernéticos cada día.
Estos datos los ofreció ayer el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, durante la presentación del congreso Hackron 2026, evento de referencia en ciberseguridad que celebrará su XIII edición el próximo 15 de mayo en el Auditorio de Tenerife, en el que se reunirán hackers, expertos, empresas tecnológicas, administraciones públicas e investigadores para abordar los retos actuales y futuros del entorno digital.
Como novedad, el congreso se inaugurará con una simulación de cibercrisis, en la que se realizará un hipotético ataque al Ayuntamiento en el que el regidor se verá abocado a una toma de decisiones bajo presión en tiempo real, ante el público, que actuará de comité de crisis. “Se plantearán seis situaciones habituales en incidentes de ciberseguridad, ya que aunque la primera siempre sea pagar el rescate, no es la opción con más garantías”, detalló Bermúdez.
Protección
El alcalde indicó que “el Ayuntamiento lleva años invirtiendo no solo en la protección de sus sistemas sino también en la formación del personal ante el elevado riesgo de sufrir ataques informáticos. Por ello, el último paso dado fue este mismo año con un convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias que nos permite beneficiarnos de un sistema de respuesta rápida ante los ciberataques”.
Por su parte, la concejala de Tecnología, Purificación Dávila, subrayó que “el Ayuntamiento destina 350.000 euros al año a ciberseguridad, aparte de estar vinculados al Centro de Criptología Nacional, lo que es garante de que la información es vigilada en caso de ataque”.
Mientras, el consejero de Innovación del Cabildo, Juan José Martínez, explicó que “Hackron es un evento que pone en valor uno de los campos de batalla más importante del siglo XXI, que es la ciberseguridad en el contexto geopolítico que nos está tocando a todos vivir”.
Al respecto, el director general, Manuel Pérez, y el promotor de Hackron, Igor Lukic, incidieron en que en el congreso también se analizarán las nuevas variables de ataques que ha traído consigo la Inteligencia Artificial (IA).