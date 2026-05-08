cultura

Eduardo Noriega visita este domingo ‘Una Mala Noche’ con su nueva película

El 'late night' que conduce Aarón Gómez en Televisión Canaria contará también esta semana con los cómicos Adri & Rod
Eduardo Noriega y Aarón Gómez. / Sergio Méndez
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Televisión Canaria emite este domingo, a partir de las 23.55 horas, un nuevo episodio de Una mala noche (la tiene cualquiera), presentado por Aarón Gómez, quien recibe a Eduardo Noriega como invitado estelar. Quien debutase en 1995 con Historias del Kronen, y protagonista de éxitos como Tesis y Abre los ojos, acude para presentar su nueva película, La ahorcada, de Miguel Ángel Lamata, que narra la historia del espíritu de una mujer que atormenta a su familia tras quitarse la vida.

También visitarán el programa los cómicos Adri & Rod, especialistas en teatro improvisado con shows como Borja & Josemari, quienes sorprenderán a la audiencia interpretando diferentes personajes. Completan el cartel colaboradores como Víctor Hubara, Carmen Cabeza, Carlos Pedrós y Jorge Galván, quienes desplegarán sus sketches en una noche llena de cine, risas y fenómenos paranormales. El late night de Televisión Canaria vuelve a prometer una velada inolvidable para terminar la semana con humor.

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