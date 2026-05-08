Eduardo Noriega visita este domingo ‘Una Mala Noche’ con su nueva película

Televisión Canaria emite este domingo, a partir de las 23.55 horas, un nuevo episodio de Una mala noche (la tiene cualquiera), presentado por Aarón Gómez, quien recibe a Eduardo Noriega como invitado estelar. Quien debutase en 1995 con Historias del Kronen, y protagonista de éxitos como Tesis y Abre los ojos, acude para presentar su nueva película, La ahorcada, de Miguel Ángel Lamata, que narra la historia del espíritu de una mujer que atormenta a su familia tras quitarse la vida.
También visitarán el programa los cómicos Adri & Rod, especialistas en teatro improvisado con shows como Borja & Josemari, quienes sorprenderán a la audiencia interpretando diferentes personajes. Completan el cartel colaboradores como Víctor Hubara, Carmen Cabeza, Carlos Pedrós y Jorge Galván, quienes desplegarán sus sketches en una noche llena de cine, risas y fenómenos paranormales. El late night de Televisión Canaria vuelve a prometer una velada inolvidable para terminar la semana con humor.