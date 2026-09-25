K-Narias recupera uno de sus grandes éxitos 20 años después junto a Ptazeta, Bejo y Juseph

K-Narias vuelve 20 años después a una de las canciones que marcó sus primeros pasos en la música urbana. El dúo formado por las hermanas Gara y Loida estrena este viernes Canaria Soy, una nueva versión de Salsa Con Reggaetón en la que participan Ptazeta, Bejo y Juseph, con producción de Juacko.
El lanzamiento recupera la reconocible frase “K-Narias soy, traigo salsa con reggaetón”, convertida ahora en punto de encuentro entre artistas de diferentes generaciones de la música urbana de las Islas.
Canaria Soy formará parte de 80 entre las 2, el proyecto discográfico con el que K-Narias celebra su trayectoria. La nueva canción llega dos décadas después de la publicación de Salsa Con Reggaetón, incluida en el disco Hombres Con Pañales, de 2006.
De ‘Salsa Con Reggaetón’ a ‘Canaria Soy’
La nueva versión parte de uno de los temas más reconocibles de la primera etapa de las hermanas canarias, pero incorpora una producción actualizada y las aportaciones de Bejo, Juseph y Ptazeta.
La intención, según explica el equipo del dúo con motivo del lanzamiento, no es reproducir la canción original, sino trasladar su concepto al sonido urbano actual.
Para ello, Juacko se encarga de la producción, mientras que los tres artistas invitados incorporan sus propios estilos a una canción construida alrededor de un elemento común: la identidad canaria.
La referencia a las Islas ya estaba presente en el tema publicado hace dos décadas. Salsa Con Reggaetón incorporaba explícitamente el origen del dúo a través de versos que terminaron convirtiéndose en una de sus señas de identidad.
Según han recordado las propias K-Narias, la canción llegó a ser reconocida fuera de España y sonó en países como México, Colombia y Estados Unidos.
Cuatro nombres de la música urbana canaria
La elección de Ptazeta, Bejo y Juseph para esta nueva versión permite reunir en una misma canción a artistas vinculados a diferentes momentos de la música urbana hecha desde Canarias.
K-Narias inició su trayectoria en un momento de expansión del reggaetón en España y construyó parte de su propuesta artística alrededor de sus raíces en las Islas.
Ahora, dos décadas después, Canaria Soy recupera esa misma idea junto a artistas de una generación posterior.
El lanzamiento se produce además en una fecha ligada directamente al aniversario del tema original. Canaria Soy llega este 25 de septiembre de 2026, prácticamente 20 años después de la publicación de Salsa Con Reggaetón, fechada el 27 de septiembre de 2006.
Canarias, protagonista también del videoclip
La identidad canaria se traslada también al videoclip de Canaria Soy, dirigido por Brook Sidney y grabado en el restaurante Tagoror.
La pieza audiovisual reúne a K-Narias, Bejo, Juseph y Ptazeta y utiliza este espacio como escenario para reforzar la conexión del lanzamiento con las Islas.
Canaria Soy se incorpora así al proyecto 80 entre las 2, con el que Gara y Loida revisan su trayectoria después de dos décadas vinculadas a la música urbana y latina desde Canarias.