El distrito de Ofra-Costa Sur se viste de gala para recibir uno de los eventos más esperados por los vecinos de la capital tinerfeña. La Feria GastroMoraditas 2026 regresa con más fuerza que nunca, consolidándose como una cita ineludible en el calendario de dinamización social de Santa Cruz de Tenerife. Tras el arrollador éxito de su primera entrega, el barrio de Las Moraditas se prepara para dos jornadas donde la gastronomía kilómetro cero, la música latina y el ambiente familiar serán los absolutos protagonistas.
La programación, diseñada cuidadosamente para atraer tanto a residentes como a visitantes de otros puntos de la isla, arranca este viernes 8 de mayo. Desde las 20:00 hasta las 23:00 horas, el asfalto se convertirá en una pista de baile con la Ruta Salsera, una verbena al aire libre pensada para calentar motores con los ritmos más potentes de la música latina.
Programación completa de la II Feria GastroMoraditas 2026
El plato fuerte llegará el sábado 9 de mayo, momento en el que se inaugurará oficialmente la II Feria GastroMoraditas 2026. Entre las 12:00 y las 18:00 horas, la plaza central del barrio se transformará en un mercado vivo de sensaciones. Esta segunda edición no solo busca repetir los números de asistencia anteriores, sino mejorar la experiencia del usuario con una infraestructura reforzada.
Los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de carpas gastronómicas que ofrecerán joyas de la tierra: quesos canarios, tapas creativas, repostería artesanal y bebidas de la zona. Además, se ha habilitado un área de merendero para que las familias puedan degustar los productos con total comodidad mientras disfrutan de las actuaciones en vivo.
Música y talleres: Ocio para todas las edades en Ofra
La banda sonora de la Feria GastroMoraditas 2026 estará a la altura de las expectativas. El viernes, la animación correrá a cargo de DJ Fran Gil y Laura Mambox, expertos en movilizar a las masas con sus sesiones de salsa y bachata. Por su parte, el sábado tomarán el relevo Yosan Pereda, Soni Gil y DJ Kike, garantizando que el ambiente festivo no decaiga durante las seis horas de feria.
Pero no todo será gastronomía y baile. El Ayuntamiento de Santa Cruz ha puesto especial énfasis en el público infantil. Durante toda la jornada del sábado, se desarrollarán talleres infantiles gratuitos, permitiendo que los más pequeños de la casa participen en actividades lúdicas mientras los adultos exploran la oferta de los productores locales.
Compromiso municipal con los barrios de Santa Cruz
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha querido destacar el valor estratégico de la Feria GastroMoraditas 2026 dentro del plan de barrios. “Iniciativas como esta reflejan nuestra apuesta por crear espacios de convivencia real. La mezcla de cultura y ocio familiar fortalece la identidad de Las Moraditas”, afirmó el mandatario.
En la misma línea se pronunció Santiago Díaz, concejal del distrito Ofra-Costa Sur, quien subrayó que el evento es una herramienta fundamental para la economía local. “Es una oportunidad de oro para poner en valor el trabajo de nuestros productores y dinamizar el barrio. Las Moraditas es una comunidad activa y esta feria es el mejor escaparate posible”, señaló Díaz.
¿Por qué no puedes faltar a esta cita en Las Moraditas?
Si buscas un plan diferente en Tenerife para este fin de semana, la Feria GastroMoraditas 2026 ofrece tres pilares que rara vez fallan:
- Apoyo local: Compras directamente a productores de la zona.
- Ambiente seguro: Un entorno familiar y controlado en el distrito de Ofra.
- Cultura gratuita: Acceso libre a conciertos y actividades de calidad.
La plaza de Las Moraditas espera superar el récord de visitantes del año pasado, demostrando que los barrios periféricos tienen mucho que decir en la oferta cultural de Santa Cruz de Tenerife. Prepara tus zapatos de baile para el viernes y tu apetito para el sábado; la gran fiesta del distrito Ofra-Costa Sur te está esperando.