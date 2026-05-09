Santa Cruz ya permite consultar si hay atascos en las calles o sitio en Las Teresitas a través de su app

La aplicación municipal SC Mejora de Santa Cruz de Tenerife supera las 3.200 descargas tras su reciente renovación tecnológica, según informa el Consistorio en una nota.
Esta herramienta permite a los ciudadanos consultar el tráfico en tiempo real, localizar aparcamientos en Las Teresitas y gestionar incidencias urbanas.
Desde su puesta en marcha a finales de marzo, la plataforma registra una actividad incesante en la capital. Los datos oficiales confirman más de 165.250 accesos totales, con un promedio de 63 nuevas descargas cada día. Actualmente, nueve de cada 10 usuarios son residentes habituales en el municipio.
Gestión de incidencias urbanas en Santa Cruz
El servicio de comunicación de desperfectos es uno de los pilares del éxito de esta herramienta. La aplicación municipal ha tramitado ya 4.745 incidencias relacionadas con la vía pública. Los avisos más frecuentes incluyen la retirada de enseres, el estado del asfalto y la limpieza urbana. También destacan reportes sobre vehículos abandonados y el mantenimiento de zonas verdes.
La eficacia del sistema radica en su red de respuesta. Un total de 34 empresas operan integradas en la plataforma para resolver las demandas de forma coordinada. Esta estructura agiliza los tiempos de actuación y mejora la calidad de los servicios básicos. Según el alcalde, José Manuel Bermúdez, la herramienta transforma la capital en una ciudad más conectada y eficiente para el vecino.
Cámaras de tráfico y parking en Las Teresitas
La última actualización de SC Mejora incorpora funciones críticas para la movilidad. Los usuarios ya pueden visualizar el tráfico en Santa Cruz a través de cámaras situadas en puntos estratégicos. Esta funcionalidad permite conocer el estado de la circulación antes de iniciar cualquier trayecto por la ciudad.
Además, la app soluciona uno de los mayores retos del ocio capitalino: el estacionamiento en la zona de costa. El sistema informa en tiempo real sobre la disponibilidad de plazas en el aparcamiento de la playa de Las Teresitas. La plataforma también geolocaliza puntos de recarga eléctrica, paradas de guaguas, taxis y zonas específicas de carga y descarga.
Próximas novedades: mapas interactivos de servicios municipales
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prepara una nueva fase de expansión para la aplicación. El objetivo es convertir el dispositivo móvil en una auténtica ventanilla única digital. En las próximas semanas, la plataforma incluirá mapas interactivos detallados sobre parques infantiles, instalaciones deportivas y áreas habilitadas para perros.
Estas mejoras se sumarán a los servicios que ya funcionan con éxito, como el localizador de farmacias de guardia y contenedores. La transformación digital de la corporación busca facilitar la vida diaria de los vecinos. Con estas herramientas, el ciudadano puede interactuar con su administración desde cualquier lugar y conocer el estado de su entorno con solo un clic.