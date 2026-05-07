Ya es oficial: 1,4 millones en nuevas ayudas para menores y familias de Anaga

Menores y familias en situación de vulnerabilidad social en el distrito de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, contarán con un nuevo servicio de día que garantizará medidas continuas, adaptadas a la realidad geográfica de la zona, destinadas a reforzar la atención socioeducativa integral, el apoyo familiar y la prevención.
Para ello, el Ayuntamiento capitalino aprobó el pasado martes, en Junta de Gobierno, la apertura de la licitación del nuevo recurso en el distrito de Anaga, que contará con una inversión plurianual de más de 1,4 millones de euros, para los próximos cuatro años. La necesidad de esta contratación responde, según el Consistorio, a “la falta de medios propios suficientes” para prestar este servicio de atención especializado
La contratación se realizará mediante procedimiento abierto y se adjudicará atendiendo a la mejor relación calidad-precio. El contrato no se dividirá en lotes debido al carácter integral y específico del servicio y, en cuanto a la distribución por anualidades, se contempla una partida de 97.332 euros para 2026, 202.514 euros para 2027, 210.920 euros para 2028 y 109.838 euros para 2029.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha destacado que “este recurso supone un paso firme en la atención integral a los menores y sus familias, especialmente en aquellos entornos donde existen mayores dificultades sociales”. Asimismo, subrayó que “la apertura de esta licitación garantiza la continuidad de un servicio esencial que contribuye a la igualdad de oportunidades y al bienestar de la población más joven del municipio”.
Por su parte, la concejala de Políticas Sociales, Charín González, señaló que “este servicio de día en Anaga permitirá desarrollar acciones de acompañamiento, apoyo educativo y social fundamentales para prevenir situaciones de exclusión”. Además, la edil añadió que “la intervención con las familias es clave para generar entornos seguros y favorecer el desarrollo integral de los menores”.
Intervenciones
El pliego técnico establece que las entidades que concurran deberán garantizar una atención especializada y continuada dirigida a menores y familias en situación de vulnerabilidad social, asegurando intervenciones socioeducativas integrales, apoyo y acompañamiento familiar, así como una coordinación permanente con centros educativos, servicios sanitarios y recursos comunitarios del entorno.
Asimismo, las empresas licitadoras deberán desarrollar actuaciones en los ámbitos familiar, escolar y comunitario, incorporando proyectos educativos, culturales y de participación adaptados a la realidad social del distrito.
Asimismo, entre los requisitos mínimos también se contempla la realización de planes individualizados de intervención, seguimiento técnico de cada caso, actividades durante todo el año -incluidos los periodos vacacionales- y la disposición de personal cualificado y especializado en intervención social y atención a la infancia y adolescencia.