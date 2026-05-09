El director de la OMS pide calma a Tenerife: “Esto no es otra covid, el riesgo del hantavirus sigue siendo bajo”

“Esto no es otra covid”, afirmó este sábado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Guebreyesus, a la población de Tenerife, a cuyas costa llegará en algunas horas el crucero donde se ha declarado un brote de hantavirus.
“El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo. Mis colegas y yo lo hemos afirmado sin ambigüedades, y lo repito ahora”, aseguró en un mensaje en X Tedros, quien viajará hoy a la isla para dirigir junto con las autoridades regionales y nacionales la operación sanitaria de evacuación del buque.
Este es el contenido del escrito de Adhanom dirigido a Tenerife:
A la gente de Tenerife
Mi nombre es Tedros, y ejerzo como Director General de la Organización Mundial de la Salud, el organismo de las Naciones Unidas responsable de la salud pública mundial. No es habitual que escriba directamente a la gente de una sola comunidad, pero hoy siento que no solo es apropiado, sino necesario.
Quiero hablarles directamente, no a través de comunicados de prensa ni informes técnicos, sino de ser humano a ser humano, porque se lo merecen.
Sé que están preocupados. Sé que cuando escuchan la palabra “brote o epidemia” y ven un barco acercarse a sus costas, afloran recuerdos que ninguno de nosotros ha logrado superar del todo. El dolor de 2020 sigue siendo real, y no lo minimizo ni por un momento.
Pero necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro COVID. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo. Mis colegas y yo lo hemos afirmado sin ambigüedades, y lo repito ahora.
El virus a bordo del MV Hondius es la cepa Andes del hantavirus. Es grave. Tres personas han perdido la vida, y nuestro corazón está con sus familias. El riesgo para ustedes, en su vida cotidiana en Tenerife, es bajo. Esta es la evaluación de la OMS, y no la hacemos a la ligera.
A la gente de Tenerife,— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 9, 2026
Mi nombre es Tedros, y ejerzo como Director General de la Organización Mundial de la Salud, el organismo de las Naciones Unidas responsable de la salud pública mundial. No es habitual que escriba directamente a la gente de una sola comunidad, pero hoy… pic.twitter.com/ouRuVDawks
En este momento, no hay pasajeros con síntomas a bordo . Un experto de la OMS está en ese barco y los suministros médicos están disponibles. Las autoridades españolas han preparado un plan cuidadoso y detallado: los pasajeros serán trasladados a tierra en el puerto industrial de Granadilla, lejos de las zonas residenciales, en vehículos sellados y custodiados, a través de un corredor completamente acordonado, y repatriados directamente a sus países de origen. Ustedes no tendrán contacto con ellos y sus familias tampoco.
También quiero decirles algo más, algo que va más allá de la ciencia.
Agradecí personalmente al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la decisión de España de acoger este barco. Lo califiqué de acto de solidaridad y deber moral. Porque eso es exactamente lo que es. Quiero que sepan que la solicitud de la OMS a España no fue arbitraria. Se realizó en pleno cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, el marco jurídicamente vinculante que define los derechos y obligaciones de los países y de la OMS cuando responden a eventos de salud pública de importancia internacional. Según esas normas, debe identificarse el puerto más cercano con capacidad médica suficiente para garantizar la seguridad y la dignidad de quienes están a bordo. Tenerife cumplió ese criterio y España lo honró. Casi 150 personas de 23 países llevan semanas en el mar , algunas de luto, todas asustadas, todas deseando regresar a casa. Tenerife ha sido elegida porque tiene la capacidad médica, la infraestructura y sé que la humanidad necesaria para ayudarles a llegar a un lugar seguro.
Y porque lo creo profundamente, estaré allí en persona. Tengo la intención de viajar a Tenerife para observar esta operación de primera mano, para estar junto a los trabajadores sanitarios, el personal portuario y los funcionarios que la están llevando a cabo, y para rendir mi homenaje personal a una isla que ha respondido a una situación difícil con dignidad, solidaridad y compasión. Su humanidad merece ser presenciada, no solo reconocida desde la distancia.
Como he dicho muchas veces: los virus no entienden de política ni respetan fronteras. La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad.
Tenerife está demostrando esa solidaridad hoy. El capitán del barco, Jan Dobrogowski, la tripulación y la empresa que opera el buque han mostrado una colaboración ejemplar en este momento tan difícil. En nombre de la Organización Mundial de la Salud, y en nombre de esos pasajeros y de sus familias en todo el mundo, agradezco al pueblo de Tenerife y a todas las demás personas involucradas.
Por favor, cuídense ustedes y cuídense los unos a los otros. Confíen en los preparativos que se han llevado a cabo. Y sepan que la OMS está con ustedes, y con cada persona en ese barco, en cada paso del camino.
Con respeto, cariño y gratitud,
Tedros
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus
Director General, Organización Mundial de la Salud