El Gobierno lo confirma: empieza el servicio militar para los nacidos en 2008

El Gobierno de España ha dado un paso definitivo en la reconfiguración de su modelo de defensa. A través de una reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se ha formalizado la apertura del servicio militar voluntario, una iniciativa que pone el foco en los jóvenes nacidos en los años 2007 y 2008.
A diferencia de la antigua “mili” obligatoria —suprimida hace ya un cuarto de siglo—, este nuevo programa se integra en el sistema de Reserva Voluntaria. El Ministerio de Defensa busca con ello estrechar el lazo entre las Fuerzas Armadas y la juventud, priorizando la formación en valores, el fomento de la participación femenina y la preparación estratégica ante el actual escenario de inestabilidad internacional.
Un giro en la opinión pública y el contexto europeo
El debate sobre la preparación militar, que parecía olvidado, ha cobrado fuerza tras las crecientes tensiones geopolíticas en el continente. Un estudio de YouGov, reflejó que el 42,1% de los españoles vería con buenos ojos el retorno de algún tipo de instrucción.
España no es un caso aislado. Mientras Letonia reinstauró la obligatoriedad en 2023, Alemania ha implementado desde enero de este año un sistema de registro y evaluación forzosa para los jóvenes nacidos a partir de 2008, bajo amenaza de sanciones económicas. España, por el contrario, apuesta por la voluntariedad total, siguiendo la estela de modelos como el suizo.
Detalles de la convocatoria: 500 plazas para la Reserva
La oferta de empleo público para este ejercicio incluye una partida específica de 500 plazas para Reservistas Voluntarios (RV). Los seleccionados podrán adquirir formación militar sin abandonar su carrera profesional o estudios, gracias a periodos de instrucción que no suelen exceder los 30 días.
“El Reservista Voluntario es un ciudadano que, en ejercicio de su derecho constitucional, decide vincularse temporalmente a las Fuerzas Armadas”, señalan desde el Ministerio.
La estructura de las plazas se divide según la titulación académica del aspirante:
- Alférez (RV): Para titulados universitarios.
- Sargento (RV): Para quienes posean formación profesional.
- Soldado o Marinero (RV): Para el resto de niveles educativos.
Requisitos y compromiso
Los aspirantes, que deben ser de nacionalidad española y carecer de antecedentes penales, se comprometen inicialmente por un periodo de tres años tras superar la fase de instrucción básica. El objetivo es que estos ciudadanos aporten sus capacidades civiles a las misiones de defensa, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, cuando la situación así lo requiera.
Con esta medida, España busca no solo profesionalizar aún más su ejército, sino garantizar que la sociedad civil cuente con una base capacitada para responder ante los retos de seguridad que definen esta década.