Despliegue masivo en las Islas: por qué verás al Ejército en Canarias este lunes

A partir de mañana lunes, la estampa habitual de las calles y paisajes del Archipiélago se verá transformada por una presencia significativa de uniformados. El Ejército en Canarias 2026 inicia una fase crucial de sus Operaciones Permanentes, movilizando de forma simultánea a personal de las distintas unidades de la Brigada ‘Canarias’ XVI (BRICAN XVI). Este despliegue, coordinado desde el Mando de Canarias, implica patrullas tanto a pie como en vehículos tácticos en todas las islas, incluyendo puntos estratégicos y zonas de soberanía nacional.
Esta misión no es un ejercicio aislado, sino que forma parte de la estructura de Seguridad Nacional en tiempos de paz. El objetivo es claro: reforzar la vigilancia, ejercer un efecto disuasorio y garantizar la estabilidad del territorio terrestre.
Mapa del despliegue: ¿Dónde patrullará el Ejército en Canarias 2026?
La operación se ha diseñado para cubrir cada rincón del Archipiélago mediante una distribución eficiente de los regimientos. El despliegue se organiza de la siguiente manera:
- Tenerife: El Regimiento de Infantería Tenerife 49 (RI 49) centrará sus esfuerzos en la vigilancia de la isla capitalina.
- Gran Canaria: El personal del Regimiento de Infantería Canarias 50 será el encargado de las labores operativas.
- Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa: El Regimiento de Infantería Soria 9 (RI 9), una de las unidades más antiguas de Europa, se desplegará en las islas orientales.
- La Palma: El Batallón de Zapadores XVI asumirá los cometidos de vigilancia en la Isla Bonita.
- La Gomera y El Hierro: El Regimiento de Artillería de Campaña 93 se desplazará a las islas occidentales para completar el blindaje.
Este movimiento masivo permite a las Fuerzas Armadas (FAS) obtener un conocimiento profundo del terreno y de la realidad social de cada isla, fomentando una integración real de los militares en la comunidad local.
Actividades educativas y sociales: Militares en los institutos
Dentro del marco del Ejército en Canarias 2026, el despliegue no se limita a las patrullas de vigilancia. La BRICAN XVI ha programado una serie de actividades de acercamiento a la población civil, especialmente enfocadas en los jóvenes.
En Fuerteventura, el RI 9 tiene prevista una charla informativa en el IES Jandía el próximo martes, seguida de una gran exposición estática de material militar el 11 de mayo en el IES Corralejo. Por su parte, en Tenerife, el RI 49 acudirá al centro educativo San Agustín el miércoles para explicar la labor del Grupo Táctico Canarias. Estas acciones buscan desmitificar la labor militar y mostrar las capacidades técnicas y humanas de las unidades que protegen las islas.
Operaciones Permanentes: Compromiso con la soberanía nacional
El despliegue se integra en las denominadas Operaciones Permanentes, una herramienta fundamental del Ministerio de Defensa para garantizar la defensa integral del territorio sin necesidad de un conflicto activo. Estas misiones subrayan la capacidad de las Fuerzas Armadas para anticiparse a eventualidades que puedan comprometer la estabilidad nacional.
El teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, es el responsable máximo de la planificación. Como Comandante del Mando Operativo Terrestre (CMOT), su labor se extiende más allá de las Islas, coordinando la vigilancia también en Ceuta, Melilla y Baleares, siempre en estrecha colaboración con las autoridades civiles.
Vigilancia y disuasión en tiempo de paz
La presencia del Ejército en Canarias 2026 a partir de este lunes responde a una estrategia de “presencia y vigilancia”. Según la nota oficial de Defensa, estas labores no solo buscan asegurar los espacios terrestres, sino también consolidar la presencia de las Fuerzas Armadas como un pilar fundamental de la seguridad en el entorno atlántico.
Los ciudadanos podrán ver convoyes militares en las carreteras y patrullas en zonas urbanas y rurales, una actividad que se desarrollará con normalidad y que busca, ante todo, la tranquilidad y protección de la población canaria.