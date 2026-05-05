Un gigante del océano aparece en las profundidades de El Hierro: los submarinistas captan un espectacular pez luna

La cuenta de Instagram Buceo La Restinga ha compartido imágenes espectaculares de un pez luna gigante en la reserva marina de El Hierro. El ejemplar, identificado fue localizado en el emblemático enclave de El Bajón, sorprendiendo a los submarinistas por su colosal envergadura y su desplazamiento majestuoso en el azul.
Las aguas de la isla del Meridiano vuelven a situarse en el foco de la actualidad submarina internacional. Durante una de las inmersiones del pasado viernes, la tranquilidad del océano permitió un encuentro que muchos califican de irreal. Un ejemplar de pez luna gigante apareció ante las cámaras de Buceo La Restinga, suspendido en la columna de agua con una serenidad sobrecogedora que ha cautivado a miles de usuarios en redes sociales.
Este animal pertenece a la especie Mola alexandrini, considerada uno de los peces óseos más pesados que habitan en el planeta. A diferencia del pez luna común, esta variedad destaca por alcanzar dimensiones extraordinarias y poseer una morfología característica.
El comportamiento del pez luna gigante en El Hierro
La presencia de este gigante en zonas accesibles para los buceadores responde a necesidades biológicas muy específicas. Estos animales habitan normalmente en mar abierto y pueden descender a grandes profundidades para alimentarse. Sin embargo, suelen ascender a las capas superficiales del agua para realizar un proceso vital de termorregulación. Tras largas jornadas en aguas gélidas, el animal busca el calor de los rayos solares para estabilizar su temperatura corporal.
Los testigos de la inmersión describen la experiencia como un momento mágico e inesperado en la reserva de La Restinga. Bajo la superficie herreña, la naturaleza ofrece espectáculos que recuerdan la fragilidad y riqueza de los ecosistemas marinos atlánticos.
Un refugio de vida submarina en El Bajón
El enclave de El Bajón es conocido mundialmente por su particular orografía volcánica y la claridad extrema de sus aguas. Esta montaña submarina atrae de forma recurrente a multitud de especies pelágicas de gran tamaño. No obstante, localizar un pez luna gigante de este calibre sigue siendo un evento excepcional que genera un gran valor documental para la isla.
La grabación de este ejemplar de Mola alexandrini permite observar detalles técnicos de su fisionomía con gran nitidez. Sus potentes aletas y su piel rugosa quedan perfectamente retratadas gracias a las excelentes condiciones de visibilidad registradas durante la jornada. El Hierro consolida así su posición como un destino líder para el turismo de buceo sostenible y la observación de fauna.
Para los expertos en biología marina, el excelente estado de salud aparente del animal es una señal positiva para el ecosistema canario. La preservación de estas áreas protegidas garantiza que encuentros tan impactantes sigan sucediendo en el futuro. El contenido compartido por Buceo La Restinga ya se ha vuelto viral, funcionando como un testimonio de la belleza incalculable que se oculta bajo el mar.