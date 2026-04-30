El misterioso ‘Stop’ de Tenerife: “Cualquiera se puede equivocar”

En el día a día de nuestras pueblos y barrios, a veces surge un detalle inesperado que rompe la rutina y nos regala un momento de desconexión. Esta vez, el escenario ha sido la zona del Muñeco de Nieve, en Tenerife, donde lo que parecía ser un mantenimiento ordinario de las señales de tráfico se ha convertido en la anécdota más graciosas de las redes sociales en las últimas horas.
Un error humano que se vuelve viral
La escena, captada por un vecino desde su ventana, muestra el momento en el que varios operarios trabajaban en el reasfaltado y señalización de la vía. Sin embargo, el orden de las letras no salió según lo previsto, resultando en un llamativo “SOTP” sobre el asfalto.
Lejos de ser una crítica, la imagen ha sido recibida por los tinerfeños y el resto de seguidores de las Islas como un recordatorio de que errar es humano.
El vídeo, compartido originalmente por Radio Insular Fuerteventura, ha generado una oleada de reacciones donde el ingenio de los usuarios no ha tardado en aparecer.
“SOTP in the name of love”
Los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar, convirtiendo el post en una auténtica sopa de letras de bromas ingeniosas:
- Ingenio lingüístico: algunos usuarios han buscado nuevos significados a las siglas, sugiriendo que SOTP significa “Silence, Observe, Then Pause” (silencio, observa y luego haz una pausa).
- La duda: “¿Hay multa por saltarse un SOTP?”, se preguntaba con guasa un seguidor, mientras otros imaginaban un juicio donde el conductor alegaba no haber entendido la señal.
- Optimismo: “Así seguro que los coches se paran, aunque sea solo para leer lo que pone”, comentaba otra usuaria destacando el “efecto llamada” de la señal.
- Referentes musicales: no faltó quien le puso banda sonora al momento con el clásico “SOTP in the name of love”.
Empatía ante el despiste
Más allá de las risas, muchos ciudadanos han salido en defensa de los trabajadores, recordando que “cualquiera se puede equivocar en cualquier profesión” y que trabajar a pie de calle con el sol canario tiene su mérito.
Como bien señalaba una usuaria, la escena es simplemente “una anécdota para sacarte una sonrisa” en medio de las noticias diarias.