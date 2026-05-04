La razón por la que Quevedo vive con sus padres y no se compra una casa en Canarias: “La especulación infla mucho los precios”

Pedro Quevedo deja muy claro en cada una de sus entrevistas que ni el éxito mundial ha conseguido levantarle los pies sobre la Tierra. El artista grancanario, referente absoluto de la música urbana, ha vuelto a demostrar su compromiso con sus raíces en una reciente entrevista en streaming junto al puertorriqueño Jay Wheeler.
Durante el encuentro, donde se abordaron detalles de su álbum ‘El Baifo’, el cantante ha dejado claro que el problema de la vivienda en Canarias, una realidad que le preocupa profundamente. A pesar de acumular millones de reproducciones y vivir cómodamente de la música, Quevedo ha sorprendido al confesar que su situación habitacional es mucho más convencional de lo que muchos podrían imaginar: continúa viviendo con sus padres.
El plan de Quevedo para no mudarse nunca
La conversación subió de tono cuando Wheeler le preguntó si planeaba establecerse definitivamente en el Archipiélago. La respuesta fue inmediata: “Canarias es donde siempre voy a volver”. Sin embargo, Quevedo admitió que todavía no ha dado el paso de adquirir una propiedad. “Aún no me he comprado una casa propia”, confesó.
El artista explicó que su permanencia en el hogar familiar tiene una razón de peso: “Odio las mudanzas”. Para Quevedo, el paso de comprar una vivienda no es un trámite más, sino una decisión trascendental. Según relató, siente que el día que decida dar el paso y comprar una propiedad, “será la definitiva, la que me mude para siempre”. Esta búsqueda de estabilidad contrasta con el ritmo frenético de su carrera, demostrando que busca un refugio permanente en su Isla.
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Crítica feroz a la especulación de las casas en Canarias
Ante esta revelación, Jay Wheeler intentó aconsejarle sobre inversión inmobiliaria, contando cómo compró una casa en Orlando por 500.000 dólares para venderla después por 1,2 millones. Lejos de dejarse seducir por el beneficio económico, Quevedo se mostró tajante al rechazar la idea de utilizar la vivienda como un negocio. “No se puede hacer eso, el tema de las casas está jodido en Canarias”, sentenció.
Según explicó el artista, la realidad del Archipiélago es alarmante: “Existe mucha especulación, suben mucho el precio y al final eso contribuye a que exista una inflación de las casas”. Con estas palabras, Quevedo se alinea con la mayor preocupación de la población isleña, que ve cómo el acceso a un hogar se vuelve casi imposible debido a la presión del mercado.
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Música, raíces y el futuro con Jay Wheeler
Más allá de la vivienda, la charla profundizó en su dirección artística con ‘El Baifo’ y su posible presencia en los Latin Grammy. Aunque Jay Wheeler y el grancanario mantienen una química evidente, ambos confirmaron que todavía no han sacado música juntos, aunque dejaron la puerta abierta a una futura colaboración.
Quevedo concluyó reafirmando que, mientras llega esa “casa definitiva”, seguirá disfrutando del calor de su hogar familiar en Gran Canaria y manteniendo el foco en poner la música canaria en el mapa mundial.