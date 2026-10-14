La Autoescuela Fuentefría, de Tenerife, ha explicado a través de su cuenta de TikTok, @autoescuelafuentefria, el significado de una señal de tráfico que advierte a los conductores de la presencia de cámaras en los semáforos. Se trata de la S-991c, incorporada al catálogo oficial de señales de circulación en 2025.
Esta señal permite identificar los puntos donde existen dispositivos de control de paso con semáforo en rojo, conocidos como sistemas foto-rojo. Su finalidad es informar de la vigilancia de una infracción que puede suponer 200 euros de multa y la retirada de cuatro puntos del carné.
En el vídeo difundido en redes sociales, la autoescuela tinerfeña recuerda que estos dispositivos ya se utilizaban antes de que existiera una señal específica en el catálogo de circulación.
“Aunque estos radares ya llevaran tiempo funcionando, no existía una señal específica en el código de circulación”, explica la publicación.
¿Qué significa la nueva señal S-991c de la DGT?
La S-991c presenta un semáforo con la luz roja encendida, acompañado de ondas que representan un sistema de vigilancia y varios vehículos.
Según el Real Decreto 465/2025, esta señal indica la existencia de un dispositivo de control de paso con semáforo en rojo.
Los sistemas foto-rojo utilizan cámaras para comprobar si un vehículo atraviesa un punto de detención cuando el semáforo prohíbe el paso.
No deben confundirse con los radares convencionales de velocidad. Mientras estos últimos vigilan los límites de circulación, las cámaras de los semáforos controlan el cumplimiento de las señales luminosas.
La señal también puede incorporar paneles complementarios con información adicional.
¿Cuál es la multa por saltarse un semáforo en rojo?
La Dirección General de Tráfico (DGT) establece una sanción de 200 euros y cuatro puntos del permiso de conducir por no respetar un semáforo en rojo.
La infracción se produce al incumplir la obligación de detenerse, independientemente de que exista una cámara que registre la maniobra.
Por tanto, la señal S-991c no establece una multa nueva: simplemente advierte de la presencia de un dispositivo de vigilancia.
La normativa obliga a los conductores a detenerse antes de la línea correspondiente cuando el semáforo está en rojo. Reducir la velocidad y continuar circulando no constituye una detención válida.
La situación de los radares de semáforo en Santa Cruz de Tenerife
La explicación de la Autoescuela Fuentefría coincide con la actualidad de estos dispositivos en Santa Cruz de Tenerife.
Según ha publicado este miércoles DIARIO DE AVISOS, los dos sistemas foto-rojo instalados en la capital tinerfeña llevan aproximadamente 15 días sin funcionar por la finalización del contrato municipal de mantenimiento.
Los equipos están situados en la zona de Miramar, cerca de la Casa Cuna, y en el cruce de las avenidas de San Sebastián y La Salle.
El Ayuntamiento trabaja en una nueva licitación para recuperar el funcionamiento de estos dispositivos y estudia ampliar el sistema a otros puntos de la ciudad.
La inactividad de las cámaras no modifica la obligación de respetar los semáforos ni las sanciones previstas en la normativa de tráfico.