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EN DIRECTO | La Laguna Tenerife-Máxima Roma

Los de Jaka Lakovic buscan su segundo triunfo del curso en la Eurocup
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La Laguna Tenerife se impuso en el último duelo jugado en Murcia | ACB MEDIA-Raisa Pozo
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La Laguna Tenerife recibe en el pabellón Santiago Martín al Maxima Roma en un partido en el que buscará su segunda victoria en la Eurocup tras el tropiezo frente al London Lions.

El conjunto canarista se medirá este miércoles a un equipo de nueva creación, surgido tras la adquisición y reubicación de la licencia deportiva del Germani Brescia al Roma, que quiere hacerse un hueco en el baloncesto continental y ante el que los tinerfeños intentarán mantener las buenas sensaciones dejadas tras la victoria ante UCAM Murcia del pasado domingo.

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