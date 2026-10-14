El PSOE propone a Pedro Martín y Alicia Álvarez como candidatos al Senado por Tenerife

El Comité Insular del PSOE de Tenerife, reunido este miércoles 14 de octubre, ha acordado proponer a Pedro Martín Domínguez y Alicia Álvarez González como candidatos de la organización al Senado por la circunscripción insular. Con esta propuesta, la organización busca llevar a la Cámara Alta una representación volcada en la defensa de los derechos, las necesidades y las prioridades de la mayoría social de Tenerife. Asimismo, la sesión ha servido para dar cauce insular a las propuestas debatidas en las agrupaciones locales para el Congreso de los Diputados.
La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, ha explicado que “entendemos que la fuerza de la gente no es solo una declaración de intenciones, sino una práctica democrática que exige dar la palabra y el protagonismo a nuestras bases. Por eso, las propuestas presentadas surgen directamente del debate directo en las asambleas locales y continúan su recorrido transparente a través de los órganos insular, regional y federal”, ha señalado.
Raya explica que este proceso interno garantiza una representación conectada con la realidad territorial y social de la isla. “Proponemos perfiles con una trayectoria de servicio público contrastada en la gestión municipal, insular, autonómica y parlamentaria, preparados para asumir la defensa firme de la sanidad pública, el sistema público de pensiones, la protección social y el acceso a la vivienda. Frente a quienes supeditan el interés general y las decisiones públicas a intereses económicos privados, el PSOE de Tenerife se organiza desde abajo para poner la política al servicio de la mayoría social”, manifiesta la dirigente socialista.
Un proceso participativo en varias fases
El acuerdo alcanzado por el Comité Insular culmina la fase de debate desarrollada previamente por las agrupaciones locales en sus respectivas asambleas. Dado que la circunscripción del Senado es insular, el Comité Insular es el órgano encargado de formular directamente la propuesta para esta cámara.
Por su parte, al ser la circunscripción del Congreso de ámbito provincial, el Comité Insular traslada al Comité Regional la relación de nombres debatidos por la militancia en las agrupaciones locales tinerfeñas. En esta relación figuran Marta Arocha Correa, Teresa Cruz Oval, María Concepción Brito Núñez, Dolores Elba Martín Sosa y José Antonio Valbuena Alonso.
Las propuestas aprobadas por el Comité Insular constituyen el paso previo a las siguientes fases del calendario orgánico. El Comité Regional se reunirá el jueves 15 de octubre para abordar la propuesta provincial e integrarla en el ámbito autonómico, para posteriormente elevar el conjunto de las propuestas al Comité Federal, que mantendrá su reunión el sábado 17 de octubre y tendrá la última palabra en la ratificación definitiva de las candidaturas.
Solvencia y trayectoria al servicio de Tenerife
Las propuestas al Senado combinan un profundo conocimiento de la realidad territorial de la isla y una destacada experiencia legislativa y de gobierno. Pedro Martín, que ya representó a Tenerife en la Cámara Alta en la última etapa, aporta una amplia experiencia en la política municipal e insular como alcalde de Guía de Isora y presidente del Cabildo de Tenerife. Alicia Álvarez, por su parte, cuenta con un perfil multidisciplinar en el ámbito del Derecho y la gestión pública, con responsabilidad previa en las áreas de servicios sociales, dependencia y hacienda en distintas administraciones pública y parlamentaria.
Pedro Martín Domínguez
Desempeñó la Alcaldía de Guía de Isora entre 1995 y 2019, al frente de la cual accedió en siete mandatos consecutivos, seis de ellos con mayoría absoluta. Entre 2019 y 2023 ejerció la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife. En las elecciones de 2023 fue elegido senador por la circunscripción de Tenerife. Durante su labor en el Senado de España ha ejercido como portavoz de Migraciones de su grupo parlamentario y ha formado parte de las comisiones de Sanidad, Transportes y Movilidad Sostenible, y Cooperación Internacional al Desarrollo.
Alicia Álvarez González
Licenciada en Geografía, graduada en Derecho y funcionaria de la Administración de Justicia. En el ámbito municipal fue concejala de Atención Social en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. En la Administración autonómica ostentó responsabilidades del Gobierno de Canarias en materia de Dependencia y Discapacidad, Modernización y Calidad en los Servicios y Administraciones Públicas, y Transparencia. Diputada por Santa Cruz de Tenerife en la legislatura iniciada en 2023, donde ha desempeñado la portavocía adjunta de Hacienda y Función Pública, la vicepresidencia primera de la Comisión de Economía y la condición de vocal en la Comisión Mixta sobre Insularidad.