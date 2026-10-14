Margarita Robles será la número dos de Sánchez en las listas del PSOE por Madrid

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ocupará el segundo puesto de la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados por Madrid, encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, según adelanta elDiario.es.
La agrupación provincial socialista de Madrid tiene previsto reunirse esta tarde para definir las listas de candidatos que concurrirán a los comicios tanto al Congreso como al Senado.
La incorporación de Robles a la candidatura madrileña llega después de que Sánchez expresara públicamente su respaldo a la ministra en una entrevista concedida al citado medio. Durante la conversación, el presidente destacó su trayectoria al frente de Defensa, así como la relación de confianza que mantienen desde hace más de una década.
Sánchez también dejó abierta la posibilidad de que los integrantes de su Ejecutivo formen parte de las candidaturas socialistas, siempre que así lo deseen.
Otros ministros en las listas del PSOE
La presencia de miembros del Gobierno en las listas electorales se extenderá a otras circunscripciones. En Barcelona, el ministro de Industria, Jordi Hereu, encabezará la candidatura socialista, mientras que la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, apunta a ocupar la segunda posición.
Por su parte, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, repetirá como cabeza de lista por Lleida.
En Castilla y León, las previsiones sitúan al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el primer puesto de una candidatura, seguido por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aunque todavía está pendiente de concretarse la configuración definitiva de las listas.