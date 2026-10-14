El Ejército investiga a legionarios que vitorearon al agitador ultraderechista Vito Quiles mientras gritaba “¡A por los rojos!”

El Ejército de Tierra ha abierto una investigación sobre varios legionarios que aparecen en un vídeo junto al agitador ultraderechista Vito Quiles, después del desfile militar del 12 de octubre en Madrid. En las imágenes, difundidas por el propio Quiles, los militares corean su nombre mientras él grita “¡A por los rojos!”.
La investigación comenzó el martes, cuando los responsables militares tuvieron conocimiento de la grabación, según han confirmado fuentes del Ejército de Tierra a EFE. El objetivo es esclarecer lo ocurrido y determinar si el comportamiento de los participantes constituye una infracción disciplinaria.
Qué ocurrió entre Vito Quiles y los legionarios
Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes, 12 de octubre, tras la celebración del Día de la Fiesta Nacional en Madrid.
Vito Quiles accedió a un autobús situado en la plaza de Colón que recogía a miembros de la Legión participantes en el desfile militar.
Durante la grabación, varios uniformados comienzan a corear el nombre de Quiles, que responde con la consigna “¡A por los rojos!”.
El vídeo fue publicado posteriormente por el propio Quiles en su cuenta de X, acompañado de una felicitación por el Día de la Hispanidad.
En el mensaje también hizo referencia a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y escribió: “El 29-N España tendrá a los dirigentes políticos que merece. Vamos a por todas”.
Fuentes del Ministerio de Defensa consultadas por EFE han reprobado lo ocurrido y han calificado la actuación de “inaceptable”.
La investigación interna deberá determinar qué militares participaron en los hechos y si su comportamiento justifica la apertura de expedientes disciplinarios.
Qué sanciones podrían afrontar los legionarios
El caso plantea una posible vulneración del deber de neutralidad política de los miembros de las Fuerzas Armadas, una obligación recogida en la legislación militar.
La Ley Orgánica 8/2014, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, contempla como falta grave determinadas manifestaciones públicas que incumplan ese deber de neutralidad.
Entre las sanciones previstas para las faltas graves figuran las económicas, los arrestos de 15 a 30 días, la pérdida de destino o la baja en un centro docente militar de formación.
No obstante, la apertura de una investigación no implica que se haya demostrado una conducta sancionable.
Será la autoridad militar competente la encargada de determinar si los hechos constituyen una infracción y qué responsabilidad corresponde, en su caso, a cada uno de los implicados.
Vito Quiles tiene previsto regresar a Tenerife en noviembre
La investigación se conoce días después de que Vito Quiles anunciara su intención de regresar a Tenerife el próximo 16 de noviembre, dentro de una gira de concentraciones que ha denominado Tour Combativos II.
La gira también contempla visitas a ciudades como Pamplona, Madrid, Barcelona, Zaragoza y Bilbao, según el anuncio difundido en sus redes sociales.
Quiles presentó esta nueva iniciativa bajo el lema “mafia o patria” y aseguró que “el sueño” de “millones de españoles” es “tener otra presidente del Gobierno”.
Su regreso a la Isla se produciría aproximadamente un año después de su anterior visita a la Universidad de La Laguna (ULL), que estuvo marcada por un importante despliegue policial.
El incidente de Vito Quiles en la Universidad de La Laguna
En noviembre de 2025, Vito Quiles acudió a la Universidad de La Laguna acompañado por miembros de seguridad privada, pese a que su presencia no estaba autorizada por la institución académica.
Durante aquella visita, el agitador ultraderechista se saltó el cordón policial establecido en los exteriores de la ULL, donde se había desplegado un dispositivo de la Policía Nacional.
A pesar de no contar con la autorización de la Universidad, Quiles mantuvo su intervención en el exterior del recinto universitario y fue escoltado por los agentes.
El comunicador también ha protagonizado otros episodios relacionados con su actividad política y sus intervenciones públicas.
Entre ellos figura la retirada definitiva de su acreditación de prensa en el Congreso de los Diputados, acordada por la Mesa de la Cámara después de acumular seis expedientes por infracciones consideradas graves.
Quiles, que fue candidato en las elecciones europeas en la lista de Luis ‘Alvise’ Pérez, también apoyó públicamente al grupo ultraderechista Núcleo Nacional cuando anunció movilizaciones contra las acampadas por una vivienda digna.
Por el momento, la investigación abierta por el Ejército de Tierra se centra exclusivamente en lo ocurrido durante la celebración del 12 de octubre y en la posible responsabilidad disciplinaria de los legionarios que aparecen en la grabación.