Vito Quiles la lía en Tenerife: el agitador de ultraderecha se salta el cordón policial en la ULL

Quiles llegó al campus acompañado de guardas de seguridad privados, en un ambiente marcado por la tensión
El comunicador de ultraderecha Vito Quiles agita este viernes a la Universidad de La Laguna (ULL) en el marco de su gira por distintos campus del país, una visita que se llevó a cabo sin la aprobación de la institución académica y que obligó a activar un importante despliegue de la Policía Nacional.

Quiles llegó al campus acompañado de guardas de seguridad privados, en un ambiente marcado por la tensión y la fuerte presencia de estudiantes y curiosos. Según estimaciones trasladadas durante el acto, en torno a 200 personas se concentraron para mostrar su apoyo, coreando consignas como “Libertad”. Frente a ellos, otro grupo similar formado por estudiantes y asistentes contrarios a su presencia respondió con gritos, pitidos e insultos, entre ellos “Fuera los fascista”.

A pesar de que la visita no figuraba como actividad autorizada por la ULL, Quiles mantuvo su intervención en exteriores saltándose el cordón policial y siendo escoltado en todo momento. La Policía Nacional permaneció desplegada en los accesos y zonas adyacentes para evitar incidentes entre ambos grupos.

El acto forma parte de la ruta que el comunicador está realizando por diferentes universidades españolas, entre ellas su paso este jueves por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde su presencia ha generado protestas y concentraciones tanto a favor como en contra.

