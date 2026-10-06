El agitador ultraderechista Vito Quiles anuncia que volverá a Tenerife

Vito Quiles, popular agitador ultraderechista, regresa a Tenerife. O, al menos, es lo que ha anunciado en sus redes sociales. En un movimiento que ha denominado Tour Combativos II, Vito Zoppellari Quiles hará una única parada en Canarias que será, en principio, en Tenerife.
Zoppellari Quiles comenzaría esta suerte de concentraciones en Pamplona, visitando Madrid, Barcelona, Zaragoza o Bilbao. Su intención es estar en Tenerife el próximo 16 de noviembre.
El agitador ultraderechista apela al lema “mafia o patria” en su publicación en redes sociales, en las que asegura que “el sueño” de “millones de españoles” es “tener otra presidente del Gobierno”.
En noviembre de 2025, Vito Quiles visitó la ULL acompañado de miembros de seguridad privada, saltándose el cordón de seguridad, en una una visita que se llevó a cabo sin la aprobación de la institución académica y que obligó a activar un importante despliegue de la Policía Nacional.
A pesar de que la visita no figuraba como actividad autorizada por la ULL, Quiles mantuvo su intervención en exteriores saltándose el cordón policial y siendo escoltado en todo momento.
Vito Quiles, fuera del Congreso
La Mesa del Congreso acordó recientemente la retirada definitiva de la acreditación de prensa a Vito Quiles tras haber acumulado seis expedientes por infracciones consideradas graves, una decisión adoptada por la mayoría de PSOE y Sumar en la que el PP mantuvo su postura de no participar.
Vito Quiles, que fue candidato en la lista europea de ‘Alvise’ Pérez y que participó en un acto de cierre de campaña del PP de Aragón, ya fue sancionado el pasado mes de mayo con tres meses de retirada de la acreditación por haber incurrido en una doble infracción grave al grabar y publicar en redes sociales unas imágenes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en sede parlamentaria sin contar con la correspondiente autorización.
Núcleo Nacional
Recientemente, Vito Quiles apoyó públicamente al grupúsculo ultraderechista Núcleo Nacional después de que estos anunciaran su intención de manifestarse en contra de las acampadas por una vivienda digna.