El actor tinerfeño Taz Skylar, de ‘One Piece’, se atreve con la lucha canaria: “El próximo Puntal A”

El actor tinerfeño Taz Skylar, conocido internacionalmente por interpretar a Sanji en la serie One Piece de Netflix, ha cambiado por unas horas los rodajes por un terrero de lucha canaria.
El intérprete se animó a practicar el deporte tradicional durante una visita al Club de Lucha Rosario Valle de Guerra Ybarra, en La Laguna, donde compartió una jornada con el popular agricultor Nito, de Frutas y Verduras Nito.
El encuentro tuvo lugar este martes en el Terrero José Gutiérrez ‘Chaval I’, en Valle de Guerra. La visita quedó recogida en varios vídeos y fotos compartidos en redes sociales, en los que se puede ver al actor practicando lucha canaria.
Uno de los que más disfrutó de la experiencia fue Nito, conocido en Tenerife por su actividad agrícola y su presencia en redes sociales. El agricultor no tardó en elogiar las condiciones físicas del intérprete. “Este chico es un máquina en todo”, escribió en su perfil de Instagram, acompañando el mensaje con varias imágenes de la jornada.
Nito también bromeó con el futuro de Skylar en esta disciplina: “En unos meses el próximo Puntal A. Está duro como una piedra”.
Taz Skylar demuestra sus habilidades en lucha canaria
La visita permitió al actor participar en una jornada de práctica de lucha canaria junto a los integrantes del Club de Lucha Rosario Valle de Guerra Ybarra.
Los vídeos publicados por Nito muestran al intérprete en acción sobre el terrero, en una experiencia que también fue compartida por la entidad deportiva a través de sus redes sociales.
El club quiso agradecer públicamente la presencia de Skylar y destacó el ambiente vivido durante la actividad. “Hoy hemos tenido el placer de recibir al actor tinerfeño Taz Skylar en el Terrero José Gutiérrez ‘Chaval I’ de Valle de Guerra”, señaló la entidad.
Los responsables del club describieron el encuentro como “una tarde llena de aprendizaje”, durante la que el intérprete pudo compartir experiencias y disfrutar de una jornada de diversión practicando este deporte.
“¡Muchas gracias, Taz, por tu visita y por compartir este bonito momento con nosotros!”, añadieron. La publicación concluyó con una invitación para que el actor vuelva a las instalaciones: “¡Siempre serás bienvenido a nuestro terrero!”.
De las artes marciales de ‘One Piece’ a la lucha canaria
Aunque la lucha canaria presenta características muy diferentes a las artes marciales, Taz Skylar está acostumbrado a los entrenamientos físicos exigentes. Su preparación para interpretar a Sanji en la adaptación de One Piece de Netflix incluyó numerosas sesiones de entrenamiento destinadas a dominar los movimientos de combate de su personaje.
Sanji es uno de los protagonistas de la ficción, conocido por utilizar principalmente las piernas y las patadas durante sus enfrentamientos. Para dar vida al personaje, el actor tinerfeño tuvo que trabajar tanto su condición física como las coreografías de las escenas de acción.
Esta preparación contrasta con las particularidades de la lucha canaria, una disciplina en la que los participantes deben utilizar técnicas de agarre, equilibrio y desequilibrio para derribar al adversario.
La jornada celebrada en Valle de Guerra permitió ver al intérprete practicando un deporte muy vinculado a las tradiciones del Archipiélago.
Skylar, que ha desarrollado buena parte de su carrera artística fuera de las Islas, ha hablado en distintas ocasiones de su relación con Tenerife y sus raíces canarias. En una entrevista reciente, el intérprete abordó su identidad y su vinculación personal con Canarias.
Qué es la lucha canaria y qué significa ser Puntal A
La lucha canaria es uno de los deportes tradicionales más representativos de Canarias. Se practica en un terrero, donde dos luchadores se enfrentan con el objetivo de hacer perder el equilibrio al adversario y conseguir que toque el suelo con alguna parte del cuerpo distinta de las plantas de los pies.
A diferencia de otras modalidades de combate, no están permitidos los golpes. Los participantes emplean diferentes técnicas conocidas como mañas, que combinan fuerza, habilidad, equilibrio y estrategia. Las confrontaciones entre dos luchadores reciben el nombre de agarradas.
Este deporte cuenta con clubes repartidos por las Islas y mantiene una importante presencia en municipios como La Laguna, donde desarrolla su actividad el Club de Lucha Rosario Valle de Guerra Ybarra. La entidad participa en competiciones oficiales de primera categoría.
En la lucha canaria, los puntales son deportistas que destacan por su rendimiento competitivo y reciben distintas clasificaciones. La categoría Puntal A es la más alta dentro de este sistema.
De ahí la referencia de Nito al “próximo Puntal A” cuando compartió los vídeos de Taz Skylar. Una expresión utilizada en tono de humor para elogiar las condiciones físicas del actor durante su paso por el terrero.
La visita ha dejado así varias imágenes del protagonista de One Piece practicando lucha canaria junto a deportistas de Tenerife, en una jornada que el propio club ha querido agradecer públicamente.