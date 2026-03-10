El tinerfeño Taz Skylar, de dormir en un coche a convertirse en uno de los protagonistas de ‘One Piece’ en Netflix

El actor tinerfeño, Taz Skylar (30 años) ha vuelto a situarse en el foco mediático tras su reciente paso por el programa La Revuelta, presentado por David Broncano en RTVE. Su visita coincidió con la promoción de la segunda temporada de ‘One Piece‘ en Netflix y sirvió para repasar su trayectoria, marcada por un recorrido internacional pero también por una fuerte conexión con Canarias.
Tarek Yassin Skylar, tiene raíces libanesas por parte de su padre y británicas por parte de su madre, aunque ha reivindicado en numerosas ocasiones su identidad canaria. De hecho, mantiene tanto la nacionalidad española como la británica y ha llegado a definirse públicamente como “más canario que el gofio”.
Durante su conversación con Broncano, el actor recordó algunos episodios de su infancia en el Archipiélago. Explicó que, debido a su nombre y a su aspecto, en el colegio se sentía diferente al resto de compañeros, quienes a menudo lo llamaban “el niño guiri”. Tras dejar los estudios siendo adolescente, con 15 años comenzó a trabajar en Australia fabricando tablas de surf, un oficio que marcaría parte de su juventud.
De fabricar tablas de surf a los escenarios de Londres
Más adelante, Skylar se trasladó al Reino Unido, donde empezó a abrirse camino en el mundo artístico. Sus primeros trabajos llegaron con pequeños papeles en cortometrajes y con la serie autoproducida ‘The Reserves’. Paralelamente desarrolló su faceta como escritor y dramaturgo. Su obra ‘Warheads‘, escrita y protagonizada por él, llegó a representarse en el circuito off-West End de Londres, lo que le permitió ganar visibilidad dentro del ámbito teatral.
El País Vasco también tuvo un papel importante en su trayectoria personal. Tal y como han recogido diversos medios, el actor pasó varias temporadas en San Sebastián, donde trabajó en la conocida fábrica de tablas Pukas. En aquella etapa llegó incluso a dormir en su coche, aparcado en un parking, para poder ahorrar dinero mientras desarrollaba su propio proyecto relacionado con el surf.
“Cuando me quedaba sin dinero en Londres, volvía, trabajaba unos meses haciendo tablas y dormía dentro del coche”, explicó el propio Skylar al recordar esa etapa.
🏴☠️👒 Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a One Piece. #LaRevuelta #TazSkylar pic.twitter.com/TpzZKHfoNv— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 9, 2026
El salto internacional con ‘One Piece’
El gran punto de inflexión en su carrera llegó en 2023, con el estreno de la adaptación en acción real de ‘One Piece‘ en Netflix. La plataforma eligió a Skylar para interpretar a Sanji, el cocinero de los Piratas del Sombrero de Paja, uno de los personajes más populares del manga original.
Para preparar el papel, el actor siguió una intensa rutina de entrenamiento, con jornadas de hasta ocho horas dedicadas tanto a artes marciales como a técnicas de cocina, dos habilidades esenciales para el personaje.
Una curiosidad de la producción es que el propio Skylar dobla su personaje al español, manteniendo su acento canario, algo poco habitual en producciones internacionales de gran presupuesto.
Una vida marcada por los viajes y la curiosidad
Durante su visita al programa, el actor compartió varias anécdotas que reflejan su carácter inquieto y polifacético. A lo largo de su vida ha residido en lugares tan distintos como Australia, California, Londres, Francia o el País Vasco, adaptándose a contextos muy diferentes.
Incluso contó que, durante un viaje a Japón, llegó a utilizar herramientas de inteligencia artificial para salvar las dificultades del idioma durante una cita.
En su encuentro con Broncano también llevó varios regalos vinculados a One Piece. Entre ellos destacó un anillo elaborado por él mismo, después de aprender el proceso mediante tutoriales en YouTube y comprar su propia fundidora para experimentar con la orfebrería.
De dormir en el coche a comprar una casa a sus padres
El éxito internacional de la serie ha supuesto un cambio radical en su vida. En declaraciones a la revista Esquire, Skylar llegó a explicar cómo su situación personal se transformó en poco tiempo: pasó de dormir en su coche durante los años más complicados a poder comprar una vivienda a sus padres.
A pesar de su proyección global, el actor sigue mostrando cercanía con la cultura y la gastronomía españolas, algo que se refleja en detalles cotidianos como su debilidad por la tortilla de patatas o el uso frecuente de expresiones propias del español de Canarias.