Los creadores de ‘Phineas y Ferb’ y ‘Bob Esponja’ abren un estudio en Tenerife y crearán 100 nuevos empleos

Surfing Giant Studios ha anunciado que abrirá estudio de producción de animación en la Zona Especial Canaria, consolidando así el lanzamiento en 2022 de su estudio de producción en Mánchester (Reino Unido) y aprovechando los incentivos fiscales de Canarias para respaldar el creciente volumen de producciones.
El nuevo estudio abrirá en la primavera de 2026. El nuevo hub creará más de 100 nuevos puestos de animación y producción, con la mayoría de las contrataciones radicadas localmente en Canarias y en la España peninsular.
«Las Islas Canarias ofrecen sólidos incentivos fiscales y una base de talento con experiencia, lo que nos permite escalar la producción de manera eficiente y reinvertir directamente en nuestros equipos y proyectos», señaló Scott Parish, codirector ejecutivo de Surfing Giant Studios y director de operaciones (COO) de Alcon Entertainment. «Tenerife es una extensión estratégica de nuestras operaciones europeas.»
La exitosa serie de Surfing Giant, Hey A.J.!, se estrenó el mes pasado en Disney Junior, Disney Channel y Disney+, recibiendo grandes elogios de la crítica, permaneciendo más de 10 días en el “top 5” diario de todas las series de televisión de la plataforma Disney+ y marcando el primer lanzamiento de una serie de formato largo del estudio.
Desde 2022, la empresa ha experimentado un crecimiento exponencial, ha ampliado su lista de propiedades intelectuales propias y está a punto de iniciar la producción de una nueva serie de acción y aventura aún no anunciada para una importante cadena estadounidense.
Surfing Giant está estructurando sus operaciones europeas como una red de producción conectada entre sus centros de Manchester y Canarias, capaz de desarrollar contenido original y de apoyar la producción de varias series de forma simultánea mediante sus flujos de trabajo en Toon Boom Harmony y 3D.
La cartera de desarrollo del estudio abarca múltiples géneros y grupos de edad, con un enfoque en propiedad intelectual original de alto nivel. Diseñada como un espacio de trabajo colaborativo y hecho a medida, la instalación de Canarias se centrará inicialmente en la producción de animación 2D, mientras se expande a formatos y plataformas adicionales.
El proceso de contratación para el nuevo estudio comenzará en las próximas semanas, con puestos anunciados públicamente y solicitudes aceptadas exclusivamente a través de los canales oficiales.
«Hemos construido un equipo global increíble, centrado en ofrecer contenido de primera calidad al mundo», declaró Michael Hodges, codirector ejecutivo de Surfing Giant Studios y director ejecutivo de Surfing Giant Europe. «Son los mejores en lo que hacen. La expansión en Tenerife nos da la capacidad de hacer crecer aún más nuestra familia de creativos y respaldar más producciones.»
Tanto los equipos de Mánchester como los de Canarias operarán bajo la dirección de la directora de estudio Helen Brown, quien supervisará la producción, la contratación y el desarrollo de talento en todas las sedes.
«Existe una comunidad de animación consolidada y acogedora en las Islas Canarias y estamos entusiasmados de formar parte de ella», comentó Brown. «Nuestro objetivo es construir un sólido equipo local en Tenerife que complemente el talento de nuestro estudio en el Reino Unido, creando contenidos impresionantes y hermosos de los que todos puedan sentirse orgullosos de haber contribuido.»
«Llevamos tres años en conversaciones con Surfing Giant para hacer posible su nuevo estudio en Canarias, y ya va a ser una realidad.» «La llegada de Surfing Giant constituye un hito más en el que el ecosistema de animación de Canarias, sigue creciendo y se posiciona como uno de los principales hubs de artes digitales del mundo.» afirmó Pablo Hernández, presidente de la Zona Especial Canaria. «Es sin duda un caso de éxito único a nivel global, porque en 2017 prácticamente no existía animación en Canarias, y ahora es uno de los principales hubs europeos y mundiales.».
Sobre Surfing Giant Studios
Fundado por el productor ganador de un Emmy Jeff “Swampy” Marsh (Phineas y Ferb), el escritor y productor nominado en múltiples ocasiones a los premios Grammy Michael Hodges (Blade Runner 2049, Garfield, Blade Runner Black Lotus) y el COO de Alcon Entertainment, Scott Parish, Surfing Giant Studios es una empresa de producción y animación 2D/3D de servicio completo, con capacidades verticalmente integradas que abarcan desde el desarrollo hasta la posproducción, la música y el sonido.
Con estudios en Los Ángeles, Mánchester y pronto Canarias, los equipos creativos de la compañía han contribuido a proyectos como Hey A.J!, Blade Runner Black Lotus, Garfield, Batman, Phineas y Ferb, Los Simpson, El rey de la colina, Harley Quinn, Pete the Cat y Bob Esponja.