El Festival Isla Calavera lleva ‘Terminator 2’ a La Palma rumbo a su décima edición

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera continúa desplegando su programación prefestival de cara a su décima edición con un nuevo evento en la isla de La Palma. El próximo sábado 17 de octubre, a las 20:00 horas, el Teatro Cine Chico Municipal de Santa Cruz de La Palma acogerá la proyección de Terminator 2: El juicio final (1991), con motivo de su 35.º aniversario, seguida de un coloquio con el público. Durante el encuentro, que cuenta con el apoyo de la Real Academia Canaria de Ciencias, se darán a conocer además novedades de la programación de la décima edición del festival y nuevos nombres de invitados.
La actividad refuerza la colaboración entre Isla Calavera y el Teatro Cine Chico, un espacio al que el festival concedió en 2025 el Premio Fantástico Social en reconocimiento a su defensa del cine, su labor cultural y comunitaria y su contribución al rescate y puesta en valor del patrimonio cinematográfico de Santa Cruz de La Palma.
Terminator 2, un clásico imprescindible de la ciencia ficción
Dirigida por James Cameron y estrenada en 1991, Terminator 2: El juicio final está protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong y Robert Patrick. La película retoma la historia de la primera entrega y enfrenta al T-800, convertido en protector del joven John Connor, con el letal T-1000, un avanzado Terminator de metal líquido.
Considerada uno de los grandes clásicos del cine de acción y ciencia ficción, obtuvo cuatro premios Óscar en las categorías de Efectos Visuales, Sonido, Edición de Sonido y Maquillaje.
Una cita especial en el Teatro Cine Chico
La proyección de Terminator 2: el juicio final permitirá recuperar en pantalla grande gracias a la colaboración de Wilder Cinema uno de los títulos esenciales de la cultura cinematográfica contemporánea y compartir posteriormente una conversación con los espectadores en torno a la película, su legado y su influencia dentro del cine fantástico y de ciencia ficción. Las entradas estarán disponibles a partir del 9 de octubre en la taquilla del cine.
Con esta nueva cita, Isla Calavera amplía su programación prefestival más allá de Tenerife y continúa acercando el cine fantástico a diferentes espacios y públicos de Canarias como antesala de su décima edición, que tendrá lugar del 6 al 15 de noviembre de 2026.
Isla Calavera, Premio Taburiente 2026
En este año de celebración de su décimo aniversario, el Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera ha sido distinguido con el Premio Taburiente 2026, que concede la Fundación DIARIO DE AVISOS en reconocimiento a trayectorias y proyectos que han dejado huella en distintos ámbitos de la sociedad.
El festival recibirá este galardón en la XI edición de los Premios Taburiente, cuya gala tendrá lugar el próximo 29 de octubre en el Teatro Leal de La Laguna. Isla Calavera comparte esta distinción con personalidades y entidades de diferentes ámbitos de la cultura, la comunicación, la ciencia y el compromiso social.
El Premio Taburiente supone un reconocimiento a la trayectoria de un festival nacido en 2017 y consolidado como uno de los encuentros de cine fantástico más relevantes de nuestro país, miembro de la prestigiosa Méliès International Festivals Federation.
El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera está organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, Multicines Tenerife y la publicación especializada Tumbaabierta.com, y cuenta con el Ayuntamiento de La Laguna, a través de su área de Cultura, como patrocinador principal. Cuenta también con el apoyo como patrocinadores del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Islas Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Canary Islands Film y Volcanic Xperience, además de otros colaboradores públicos y privados.