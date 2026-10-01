La Cla celebra diez años de música electrónica y cultura nocturna en Puerto de la Cruz

La Cla cumple diez años y lo celebrará este sábado 3 de octubre con una noche especial que reunirá a cuatro nombres vinculados a la escena electrónica de Canarias. Jairo Delli, Beto Uña, Bobby Bob y Nico López serán los encargados de poner música a una celebración que comenzará a las 20:00 horas y que servirá para conmemorar una década de actividad del establecimiento situado en el número 8 de la calle Aceviño, en Puerto de la Cruz.
A lo largo de estos diez años, La Cla ha desarrollado una propuesta estrechamente vinculada a la cultura nocturna y, especialmente en su etapa más reciente, a la música electrónica. El local se ha convertido en un espacio de encuentro para djs, artistas y aficionados a los diferentes sonidos de la electrónica en Canarias, con una programación que ha permitido el paso por su cabina de numerosos nombres de la escena de las islas.
El aniversario supone así una mirada a una trayectoria construida noche a noche y en permanente conexión con el público. La música electrónica ha ido adquiriendo un peso creciente en la identidad de La Cla, que ha encontrado en el clubbing y en la cultura de pista uno de sus principales espacios de expresión.
La celebración de este sábado reunirá a Jairo Delli, Beto Uña, Bobby Bob y Nico López, cuatro artistas habituales de la escena electrónica canaria que ofrecerán una sesión concebida para recorrer diferentes sensibilidades y estilos dentro de la música electrónica. La cita busca reunir tanto a quienes han acompañado al proyecto durante estos diez años como a nuevas generaciones de público vinculadas a la cultura de club.
Más allá de la programación musical, el décimo aniversario representa para La Cla el cierre de una primera etapa y la continuidad de un proyecto que ha evolucionado junto a su público y a una escena electrónica que también ha experimentado cambios durante la última década.
La noche comenzará a las 20:00 horas en el local de la calle Aceviño, 8, con entrada libre y acceso exclusivo para mayores de 18 años. La celebración pretende convertir este décimo aniversario en un nuevo punto de encuentro para la comunidad electrónica de Puerto de la Cruz y del conjunto de las islas.