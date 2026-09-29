‘Isla Bonita’, de Fernando Colomo, inaugura la X edición de Insularia

El Festival Internacional de Cine Insularia-Islas del Mundo en Red inaugura su décima edición este jueves, 1 de octubre, a las 20.30 horas, en el Espacio Cultural El Cine (antes conocido como Salón Multidisciplinar Merese) del municipio de Frontera, en El Hierro.
La cita arranca con la proyección de la aplaudida comedia Isla Bonita (2015) y con un invitado de excepción: su director, el reconocido cineasta español Fernando Colomo, quien viajará hasta la isla del meridiano para presentar la película y mantener un coloquio posterior con el público asistente.
La sesión de apertura, de acceso libre hasta completar aforo, servirá como punto de partida de un encuentro cultural que propone el cine como un puente hacia la riqueza y diversidad de los diferentes territorios isleños del planeta. Con este pase inaugural, la organización de Insularia reafirma la apuesta del certamen por abrir espacios de diálogo directo entre los creadores y los espectadores herreños.
Isla Bonita, que otorgó a Colomo una nominación a los Premios Goya como mejor actor revelación, se sitúa en la isla de Menorca. Allí se siguen los pasos de un veterano realizador publicitario en horas bajas que, en pleno retiro vital, termina alojado en la casa de una escultora antisistema inmersa en un conflicto permanente con su hija adolescente. Se trata de una historia cargada de enredos, contrastes generacionales y humor con la que el director reflexiona sobre la vida, el arte y las relaciones humanas.
Colomo lleva varias décadas siendo uno de los grandes cineastas de comedia españoles y ha estado nominado a los Premios Goya en cinco ocasiones, una de ellas por esta comedia. Entre sus títulos más célebres destacan Tigres de papel, La vida alegre, Bajarse al moro, Al sur de Granada, El próximo oriente y Rivales.
A partir de esta velada inaugural en Frontera, Insularia desplegará su programación por toda la geografía insular hasta el 11 de octubre. Durante estos días, el público podrá asomarse a otras realidades a través de ficciones y documentales que se exhibirán en Valverde, La Restinga, El Pinar y Sabinosa. Entre las principales novedades de esta edición conmemorativa destaca el protagonismo de Groenlandia como Isla Invitada. En colaboración con el Nuuk International Film Festival, la sección brindará a los espectadores la oportunidad de aproximarse a los retos climáticos y sociales del Ártico, así como a las narrativas emergentes de su cinematografía.
El festival se despedirá de su sede herreña el domingo 11 de octubre con una Gala de Clausura en el Centro Cultural Asabanos de Valverde. La ceremonia, en la que se hará entrega de los premios de esta edición, culminará con la proyección especial de los BAFTA Shorts, una prestigiosa selección de cortometrajes británicos ofrecida en colaboración con el British Council España. Tras su paso por El Hierro, la muestra emprenderá su habitual itinerancia por el resto de Canarias.
Insularia- Islas del Mundo en Red conmemora su X edición gracias al patrocinio del Gobierno de Canarias y Promotur Turismo Canarias, S.A., y al apoyo del Cabildo de El Hierro, Turismo El Hierro, Mercahierro y los ayuntamientos de La Frontera, Valverde y El Pinar. También participan la Fundación Canaria DIARIO DE AVISOS y Radiotelevisión Canaria, y colaboran el Festival Internacional de Cine de Chiloé, Menorca Doc Fest, Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente del Caribe (Isla Verde), Nuuk International Film Festival y Glasgow Short Film Festival, entre otros.