Octubre arranca en cines con grandes estrenos

Esta semana, el cine nos lleva de la sátira política de Digger al thriller psicológico de Verity: La sombra de un engaño, pasando por la comedia negra de Nuda propiedad, el suspense bélico de Lucky Strike y la emotiva historia de superación de Sunny Dancer, entre otros estrenos.
Tom Cruise y el director mexicano ganador del Óscar Alejandro González Iñárritu (El renacido) unen fuerzas por primera vez en Digger, una sátira política con mucho humor negro sobre el poder, el ego y la ambición desmedida. Un Tom Cruise irreconocible interpreta a Digger Rockwell, un magnate petrolero que provoca una catástrofe ecológica global y después emprende una carrera desesperada para demostrar que puede convertirse en el salvador de la humanidad. Con un reparto estelar que cuenta también con Riz Ahmed, Sandra Hüller y John Goodman, la película llega a los cines rodeada de opiniones enfrentadas y promete ser uno de los estrenos más comentados del año.
Basada en la novela superventas de Colleen Hoover, Verity: La sombra de un engaño sigue a Lowen Ashleigh, una escritora con problemas económicos contratada para terminar la exitosa saga de Verity Crawford. Dirigida por Michael Showalter y protagonizada por Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett, la película convierte la ficción, la atracción y la manipulación en un peligroso juego psicológico. Así, al instalarse en la aislada mansión familiar, Lowen descubre un manuscrito autobiográfico oculto, lleno de oscuras confesiones, que la llevará a cuestionar todo lo que ocurre a su alrededor.
Susana Abaitua y Maxi Iglesias protagonizan Nuda propiedad, una comedia negra con suspense sobre una pareja que encuentra un enorme piso a mitad de precio, aunque su anciano propietario conserva el derecho a vivir allí hasta su muerte. Rodada en Madrid y Tenerife, la película de Alberto Utrera convierte la crisis de la vivienda en una pesadilla de sospechas, obsesión y humor corrosivo, cuando el supuesto propietario enfermo desaparece, reaparece rejuvenecido y deja de comportarse como si estuviera en sus últimos días.
Scott Eastwood protagoniza Lucky Strike, un intenso thriller bélico basado en hechos reales sobre un soldado estadounidense herido y atrapado tras las líneas enemigas durante la batalla de las Ardenas. Armado únicamente con una radio dañada, deberá utilizar su ingenio, su entrenamiento y sus habilidades de espionaje para esquivar a las tropas nazis y restablecer el contacto con su unidad antes de que sea demasiado tarde.
Además, se estrena Sunny Dancer, dirigida por George Jaques y protagonizada por Bella Ramsey, popular por las series The Last of Us y Juego de Tronos, quien interpreta a una adolescente que ha superado el cáncer y se resiste a que la enfermedad defina quién es.
Otros estrenos
Llega también a los cines Narciso, segundo largometraje de Marcelo Martinessi, un hipnótico film noir a ritmo de rock and roll inspirado en la historia real del locutor Bernardo Aranda, asesinado en Paraguay en 1959 durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Protagonizada por el debutante Diro Romero y con Nahuel Pérez Biscayart, Manuel Cuenca y Mona Martínez en el reparto, la película, coproducida entre Paraguay, España, Brasil, Portugal, Alemania, Francia y Uruguay, ganó el Premio FIPRESCI en la sección Panorama del Festival de Berlín.
Cine familiar de animación
Y la recomendación de la semana para disfrutar en familia es La leyenda de la ballena cantora, una aventura de animación alrededor de Vincent, un joven cetáceo que, junto a sus amigos Walter y Darya, emprende un viaje hasta las profundidades del océano para enfrentarse al temible Leviatán y descubrir que la verdadera fuerza está en encontrar su propia voz.