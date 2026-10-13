Piden honrar a cuatro fusilados en Tenerife hace 90 años: “Sufrieron la peor cara de la dictadura”

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife ha pedido al Cabildo de la isla que conceda honores a título póstumo al gobernador civil en 1936, su secretario, un líder sindical y el presidente del Círculo de Amistad XII de enero, que fueron fusilados el 13 de octubre de aquel año.
La propuesta coincide con el 90 aniversario de su ejecución en la Batería del Barranco del Hierro y reclama el estudio de la fosa común del Patio 7 de Santa Lastenia para recuperar los restos del exgobernador civil y su secretario, según ha informado la entidad este martes en un comunicado.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife (ARMHT) ha presentado una solicitud formal dirigida a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y a los grupos políticos con representación insular, para la apertura de expedientes honoríficos a título póstumo en memoria de cuatro figuras represaliadas por el franquismo en la provincia.
La iniciativa busca saldar una deuda de honor institucional con Manuel Vázquez Moro, gobernador civil de la provincia en 1936; Isidro Navarro López, periodista, escritor y secretario particular del Gobernador; Francisco Sosa Castilla, líder sindical y ebanista; y Domingo Rodríguez Sanfiel, presidente del Círculo de la Amistad XII de Enero.
Los cuatro fueron fusilados al amanecer del 13 de octubre de 1936 en la Batería del Barranco del Hierro tras el juicio sumarísimo conocido como la ‘Causa 50/1936’.
La presidenta de la entidad, Mercedes Pérez Schwartz, considera que es “un acto de justicia y reparación” reconocer a estas cuatro destacadas figuras de la sociedad civil y democrática de la isla, que “sufrieron la peor cara de la dictadura, que quiso usarlos además como ejemplo de su capacidad de meter el miedo en la población”.
En aplicación de la Ley de Memoria Democrática estatal y la Ley de Memoria Histórica de Canarias, la entidad ha propuesto al Cabildo que conceda el nombramiento como “Hijos adoptivos” del entonces gobernador civil, Manuel Vázquez Moro, y su secretario, el periodista Isidro Navarro, ambos miembros de Izquierda Republicana.
Además, piden para los tinerfeños Francisco Sosa, presidente del Sindicato de Inquilinos de la capital y Domingo Rodríguez Sanfiel, presidente del Círculo de la Amistad XII de Enero, que se les nombre “Hijos ilustres”.
Recuerda que durante años el Cabildo mantuvo honores y distinciones a franquistas, desde el propio general Franco a figuras importantes de los poderes de la dictadura a nivel insular.
Los motivos de la propuesta son, además de poner en valor a estas víctimas, la actitud dialogante de Manuel Vázquez Moro, su mediación en conflictos laborales y su inquebrantable defensa de la legalidad constitucional al frente del Gobierno Civil.
De Isidro Navarro López destaca su valiosa aportación al periodismo, su impulso en la refundación del Ateneo de Santa Cruz de Tenerife y su compromiso público, y de Francisco Sosa Castilla elogia su destacada defensa de las clases trabajadoras al frente del Sindicato de Inquilinos y la Federación Obrera del ramo de la madera.
Asimismo, menciona a Domingo Rodríguez Sanfiel por su contribución al tejido asociativo y cultural de la isla desde la presidencia del Círculo de la Amistad XII de Enero.
Además de la concesión de honores, el escrito registrado ante la corporación insular insta a la celebración de un acto institucional solemne de homenaje y reparación moral en la sede del Cabildo, coincidiendo con la conmemoración de esta efeméride, en el que se haga entrega de los reconocimientos a sus familiares.
Asimismo, la asociación solicita formalmente al Cabildo que promueva el estudio arqueológico e histórico de la fosa común ubicada en el Patio 7 del Cementerio de Santa Lastenia (Santa Cruz de Tenerife), donde se constata que fueron arrojados los restos mortales del gobernador Vázquez Moro y de su secretario Isidro Navarro, con el objetivo de evaluar la viabilidad de su localización y exhumación.
Desde la ARMHT, entidad constituida en 2007 y miembro de la Comisión Técnica de Memoria Histórica de Canarias, se reitera la predisposición a colaborar de forma estrecha con el Cabildo de Tenerife para “dignificar la memoria de las víctimas de la dictadura y rescatar del olvido institucional a quienes defendieron los valores democráticos en la isla”.