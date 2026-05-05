La Palma implementa técnicas de despresurización de gases en Puerto Naos y La Bombilla

El Cabildo de La Palma y el Instituto de Ciencias de la Construcción ‘Eduardo Torroja’, asociado al CSIC, implementan sistemas de despresurización orientados a la extracción de gases de origen volcánico en los núcleos de Puerto Naos y La Bombilla, detectados tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja.
El proyecto se centra en la implantación de sistemas de despresurización del terreno y de los edificios, una técnica que permite captar el dióxido de carbono (CO2) acumulado en viviendas y reconducirlo de forma controlada.
Según detalla la institución insular en un comunicado, el método consiste en la instalación de conductos y extractores específicos que permiten extraer el CO2 de zonas críticas, como sótanos o plantas bajas, y trasladarlo a puntos de evacuación no habitables, donde se libera en condiciones que favorecen su disolución natural en la atmósfera sin riesgo para la población.
El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, señala que este trabajo es “fundamental para dar certidumbre a los vecinos” y subraya que el objetivo es intervenir físicamente en los edificios para convertirlos en espacios “técnica y sanitariamente seguros”.
Rodríguez explica que la colaboración con el centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas responde a la necesidad de contar con soluciones respaldadas por la experiencia en patología de la construcción y física edificatoria.
Por su parte, el comisionado especial para la reconstrucción de La Palma, Héctor Izquierdo, destaca la cooperación interadministrativa en las labores de control y mitigación de gases, y apunta que esta colaboración contribuye a consolidar la isla como un referente internacional en la aplicación de soluciones científico-técnicas ante catástrofes.
Esta técnica se suma a otras medidas ya en marcha, como la red de sensores de monitorización continua y los sistemas de ventilación forzada.