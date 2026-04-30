El guachinche auténtico de Tenerife que ha enamorado a Iker Casillas: “Vino por recomendación”

Tenerife es tierra de vino, tradición y buen comer, pero pocos lugares logran de gastronomía canaria quedan “tan auténticos” como el guachinche El Talegazo. Situado en una zona rústica de La Orotava, este guachinche ha saltado al foco mediático tras una visita muy especial: la de Iker Casillas. El que fuera capitán de la Selección Española y del Real Madrid, disfrutó durante unos días en la isla, donde no ha dudado en degustar la gastronomía más local y por recomendación directa.
Un guachinche tradicional
Lejos de los circuitos turísticos convencionales, Iker Casillas eligió la autenticidad. Al llegar al guachinche El Talegazo, el exfutbolista se encontró con un entorno que define a la perfección la identidad del norte de Tenerife. En una finca con entorno rural, donde se comparte espacio con gallinas o gatos sueltos, una estampa que refuerza el carácter rústico y auténtico del lugar.
La artífice de este éxito es Rosy, dueña y jefa de cocina, quien elabora cada receta de forma 100% casera y con mucho amor. El portero, conocido por su cercanía, se mostró amable con el personal, con quien no dudó en tomarse algunas fotos.
Sus platos estrellas: papas a la estampida y carnes a la brasa
Si hay algo que destaca en la carta del guachinche El Talegazo, son sus famosas papas a la estampida. Este plato, contundente y lleno de sabor, combina papas fritas de la zona con huevos y chorizo, convirtiéndose en el favorito de muchos de sus clientes.
Sin embargo, la oferta no se detiene ahí. Fuego se traduce en carnes a la brasa de primera calidad, servidas en su punto justo de jugosidad. Los clientes habituales también señalan el escaldón de gofio como “insuperable”, destacando una textura y equilibrio de sabores que lo han llevado a obtener una puntuación media de 4,7 sobre 5 en portales de reseñas, respaldada por miles de opiniones positivas.
Vistas al Teide y postres que quitan el sentido
Además de la comida, el guachinche El Talegazo ofrece una panorámica privilegiada del Parque Nacional del Teide. Comer en este entorno, respirando el aire puro de las medianías, es una experiencia sensorial que explica por qué figuras de la talla de Iker Casillas terminan rindiéndose a los encantos de La Orotava.
Para cerrar la comida, la oferta de postres caseros es obligatoria. Desde el icónico polvito uruguayo hasta un cremoso tres leches, la repostería de Rosy pone el broche de oro a una jornada gastronómica que el propio Iker ha ayudado a viralizar a través de su paso por el local. Según explican desde el guachinche en sus redes sociales, el madrileño llegó “por una recomendación”, confirmando que el “boca a boca” sigue siendo la mejor guía turística en Canarias.
Un referente gastronómico en el norte de Tenerife
La visita de Casillas no es solo una anécdota, sino el reconocimiento a un trabajo bien hecho durante años. El guachinche El Talegazo representa el triunfo de lo sencillo: buen vino del país, producto local y una atención ágil que no pierde el toque familiar.
La combinación de calidad y entorno natural lo convierten al Guachinche El Talegazo en el plan perfecto para cualquier fin de semana.