Iker Casillas, uno de los futbolistas más importantes de la historia de España, se encuentra en Tenerife, donde se ha dejado ver, siempre amable con todo aquel que lo requiere, y ha aprovechado para disfrutar de la comida de un guachinche. El que fuera portero del Real Madrid ha elegido el guachinche El Talegazo al que llegó, según cuenta el establecimiento en redes sociales, “por una recomendación”.
Tenerife es tierra de vino y buena mesa, pero pocos lugares logran conjugar la tradición con un entorno natural tan imponente como el Guachinche El Talegazo. Situado en las medianías de La Orotava, este establecimiento no solo es una parada obligatoria para quienes buscan los sabores más auténticos de la isla, sino también para aquellos que desean disfrutar de una panorámica privilegiada del Parque Nacional del Teide.
Con una puntuación media de 4,7 sobre 5 respaldada por miles de valoraciones, El Talegazo se ha consolidado como uno de los referentes gastronómicos del norte de Tenerife. Su éxito no es fruto del azar, sino de una fórmula que combina producto local, maestría en el fuego y un servicio que destaca por su agilidad.
Carne a la brasa y el escaldón “insuperable” del Guachinche El Talegazo
La cocina de este guachinche es un homenaje a la sencillez bien ejecutada. Para quienes deciden subir hasta las partes altas de La Orotava para visitar el Guachinche El Talegazo, hay un plato que se repite en casi todas las mesas: el escaldón de gofio. Los clientes habituales no dudan en calificarlo como “insuperable”, destacando su textura y el equilibrio de sabores que lo convierten en el entrante perfecto antes de pasar a los platos fuertes.
Sin embargo, el verdadero protagonista de la carta es la carne a la brasa. Cocinada con leña y servida siempre en su punto exacto, la oferta cárnica de El Talegazo atrae cada fin de semana a cientos de tinerfeños y visitantes. Desde las chuletas hasta el solomillo o los secretos, cada corte mantiene ese sabor ahumado tan característico que solo se consigue en los mejores asadores rurales de la isla.