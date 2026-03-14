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El grupo táctico Canarias hará patrullas simultáneas en todas las Islas

El Regimiento de Infantería Tenerife 49 se desplegará en Tenerife
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Personal de las unidades de la Brigada Canarias XVI patrullará todas Islas. El Regimiento de Infantería Tenerife 49 se desplegará en Tenerife, Lanzarote y La Graciosa, el Regimiento de Infantería Soria 9 realizará sus labores de presencia y vigilancia en Fuerteventura, el Regimiento de Infantería Canarias 50 centrará sus esfuerzos en Gran Canaria, y el personal de Regimiento de Artillería de Campaña 93 y el Batallón de Zapadores XVI se activarán en La Palma, La Gomera y El Hierro.

El teniente general Julio Salom, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, ejerce también como comandante del Mando Operativo Terrestre, un cargo que conlleva la responsabilidad de planificar las operaciones de presencia y vigilancia en Ceuta, Melilla y Baleares, además del archipiélago canario, y de mantener una coordinación constante con las autoridades civiles y militares.

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