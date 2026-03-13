Quién es José Ramón Collazo, el nuevo jefe de la BRICAN XVI que ha servido en siete misiones de guerra

Las Palmas de Gran Canaria vive este viernes una jornada de máxima relevancia para la estructura de defensa en el Archipiélago. El general de brigada José Ramón Collazo Mazaira toma posesión oficial como jefe de la BRICAN XVI, en un acto militar de relevo de mando que simboliza una nueva etapa para una de las unidades más operativas del Ejército de Tierra.
El evento, programado para las 12:30 horas, tiene como escenario el emblemático patio de armas de la Base General Alemán Ramírez. La ceremonia cuenta con la presidencia del teniente general Julio Salom, jefe del Mando de Canarias, y la presencia del general de división Alfonso Pardo de Santayana, reforzando la importancia estratégica de este nombramiento para la seguridad regional.
Un nombramiento respaldado por el Boletín Oficial de Defensa
El relevo no es una sorpresa para los círculos militares. Según consta en la orden 430/01946/26 del Boletín Oficial de Defensa, el general Collazo ostenta la jefatura de la Brigada Canarias XVI desde el pasado 12 de febrero. No obstante, el acto de este viernes formaliza su liderazgo ante las autoridades civiles y militares, veteranos y los embajadores Marca Ejército.
Perfil del nuevo líder: Experto en Operaciones Especiales
El general José Ramón Collazo no es un desconocido para la plaza canaria. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, su ascenso al mando de la BRICAN XVI supone, en muchos sentidos, un regreso a sus raíces con una hoja de servicios impecable. Recibió su despacho de teniente de Infantería en julio de 1995 y, desde entonces, su carrera ha estado marcada por la exigencia operativa.
Entre sus hitos profesionales destacan:
- Siete misiones internacionales: Ha servido en escenarios de alta intensidad como Bosnia Herzegovina, Kosovo, Afganistán, Irak y Líbano.
- Especialista en élite: Posee los cursos de Operaciones Especiales y Buceador de Asalto, capacidades que aportan un perfil táctico muy específico a la jefatura de la Brigada.
- Formación de Estado Mayor: Su perfil combina la experiencia de campo con la alta gestión estratégica, siendo además Profesor de Educación Física.
Un acto de calado institucional
La toma de posesión de Collazo Mazaira reúne a los jefes de todas las unidades que integran la BRICAN XVI, consolidando la cohesión de la brigada en un momento de desafíos logísticos y operativos. La asistencia de granaderos de honor y diversas autoridades civiles subraya el estrecho vínculo que existe entre la sociedad canaria y su ejército.
Con este movimiento, el Mando de Canarias refuerza su cúpula con un oficial que conoce profundamente el terreno y que cuenta con el respeto de la tropa tras décadas de servicio en unidades de primera línea. La gestión de Collazo al frente de la Brigada Canarias XVI será clave para mantener la operatividad y la excelencia de los militares desplegados en las islas.