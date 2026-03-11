sucesos

Cazado en Arinaga por la Guardia Civil: robó la batería de un coche y la escondió en un lugar insólito

La rápida intervención de los vigilantes de seguridad del Polígono de Arinaga permitió localizar el botín oculto bajo el asiento del coche del sospechoso
Cazado en Arinaga por la Guardia Civil: robó la batería de un coche y la escondió en un lugar insólito
Vehículo patrulla de la Guardia Civil de Agüimes durante una intervención. La seguridad en los polígonos industriales se refuerza tras los últimos incidentes
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Guardia Civil de Agüimes, en Gran Canaria, ha procedido a la detención de un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza. El individuo fue sorprendido tras sustraer la batería de un vehículo que se encontraba estacionado en la Calle Trinca, dentro del concurrido Polígono Industrial de Arinaga.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, momento en el que el sospechoso decidió actuar sobre un turismo estacionado. Según el informe de la Benemérita, el investigado fracturó el cristal de la puerta izquierda del coche para poder acceder al habitáculo y accionar el mecanismo de apertura del capó. Una vez abierto el compartimento del motor, procedió a extraer la batería de forma ilícita.

Noticias relacionadas
  1. Yeremy Vargas, menoor desaparecido en Gran Canaria19 años sin Yeremi Vargas: la desaparición que aún conmueve a Canarias
  2. Accidente en la TF-5: alertan de importantes retenciones

La colaboración ciudadana: pieza fundamental

La rapidez en la identificación y posterior detención no fue casual. El éxito de la operación se debió en gran medida a la colaboración de los vigilantes de seguridad que operan en el polígono industrial. Los profesionales detectaron una actividad sospechosa fuera de lo común en la zona y, con determinación, lograron retener al individuo hasta que la patrulla de la Guardia Civil se personó en el lugar de los hechos.

Al llegar, los agentes realizaron una inspección técnico-ocular exhaustiva. Durante el registro, confirmaron los daños por fuerza en el turismo afectado y procedieron a inspeccionar el vehículo del sospechoso.

Un escondite poco eficaz

La sorpresa de los agentes llegó al localizar el objeto del robo: la batería sustraída se encontraba oculta bajo el asiento del propio vehículo del detenido. Ante la evidencia de los hechos y los signos claros de manipulación en el motor del coche dañado, la Guardia Civil procedió a su detención inmediata.

Tras la instrucción de las correspondientes diligencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Telde. Este suceso pone de manifiesto la importancia de la seguridad privada en los núcleos industriales de las islas para prevenir delitos contra el patrimonio.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas