19 años sin Yeremi Vargas: la desaparición que aún conmueve a Canarias

Se cumplen 19 años de la desaparición de Yeremi Vargas, el niño de 7 años cuyo rastro se perdió en 2007 en Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria). El caso sigue siendo uno de los sucesos más impactantes y sin resolver de Canarias.
Yeremi Vargas desapareció la tarde del 10 de marzo de 2007 cuando jugaba en un descampado cercano a su vivienda en el barrio de Vecindario. Su familia denunció su desaparición después de que el menor no regresara a casa. Desde entonces se activó un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron vecinos, fuerzas de seguridad y voluntarios, pero nunca se encontró ninguna pista concluyente sobre su paradero.
Durante estos casi dos décadas, el caso ha permanecido abierto y ha pasado por diferentes líneas de investigación. Antonio Ojeda, conocido como ‘El Rubio’, ha sido señalado durante años como el principal sospechoso. La investigación llegó a incluir escuchas y testimonios que lo situaban presuntamente vinculado con la desaparición, aunque nunca se ha logrado reunir pruebas suficientes para esclarecer lo ocurrido.
En los últimos años, el abogado de la familia Vargas ha solicitado nuevas diligencias judiciales con el objetivo de reactivar el caso. Entre ellas, ha pedido una reconstrucción de los hechos y también un careo entre Antonio Ojeda y dos personas que aseguran haberle escuchado relacionarse con la desaparición del menor. Con estas actuaciones, la familia busca intentar aclarar qué ocurrió aquella tarde de marzo de 2007.
A pesar del paso del tiempo, la desaparición de Yeremi Vargas sigue siendo uno de los grandes misterios judiciales de Canarias. Cada aniversario vuelve a poner el foco en un caso que continúa abierto y en el que la familia mantiene la esperanza de conocer algún día la verdad sobre lo sucedido.