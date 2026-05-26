Reyerta en plena avenida de Anaga: un hombre de 30 años, detenido

Agentes de la Policía Local detuvieron a un hombre de 30 años durante la madrugada del pasado domingo en Santa Cruz de Tenerife.
El arrestado está implicado en una presunta reyerta ocurrida en una zona de ocio de la avenida de Anaga.
Una pelea en el exterior de un local
La intervención policial comenzó tras recibir un aviso de alerta. Los ciudadanos informaron de una reyerta en el exterior de un local nocturno de la capital tinerfeña.
Al llegar al lugar de los hechos, las patrullas policiales localizaron a la víctima. El afectado presentaba diversas lesiones.
En ese momento, los agentes iniciaron las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos.
Localización y arresto del sospechoso
Los policías recopilaron información de los testigos en el mismo lugar de la agresión. Las unidades iniciaron entonces un dispositivo de búsqueda por la zona.
Así, los agentes identificaron y localizaron al presunto autor de las lesiones.
El arrestado fue trasladado a las dependencias policiales para instruir las diligencias correspondientes.