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Buscan a Adhara, de 15 años, desaparecida en La Laguna

Según el cartel de SOS Desaparecidos, la menor mide 1,70 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y largo y ojos marrones
Buscan a Adhara, de 15 años, desaparecida en La Laguna
La joven, identificada como Adhara M. C., tiene 15 años y fue vista por última vez el 25 de mayo de 2026 en San Cristóbal de La Laguna. | DA
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La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta por la desaparición de una menor en Tenerife.

La joven, identificada como Adhara M. C., tiene 15 años y fue vista por última vez el 25 de mayo de 2026 en San Cristóbal de La Laguna.

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Según el cartel difundido, mide 1,70 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y largo y ojos marrones.

La organización solicita la colaboración ciudadana para cualquier información que pueda ayudar a localizarla a través del teléfono 868 286 726.

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