Buscan a Adhara, de 15 años, desaparecida en La Laguna

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta por la desaparición de una menor en Tenerife.
La joven, identificada como Adhara M. C., tiene 15 años y fue vista por última vez el 25 de mayo de 2026 en San Cristóbal de La Laguna.
Según el cartel difundido, mide 1,70 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y largo y ojos marrones.
La organización solicita la colaboración ciudadana para cualquier información que pueda ayudar a localizarla a través del teléfono 868 286 726.
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