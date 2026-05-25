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Detenido un prófugo internacional en Tenerife tras estafar a su propia familia 20.000 euros

El investigado trataba de esconderse en la zona de Benijos, ubicada en la parte alta de La Orotava
Detenido en Tenerife un prófugo internacional que se ocultaba en Benijos tras estafar a su propia familia
Detenido en un barrio de Tenerife un prófugo internacional tras estafar a su propia familia. | DA
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Agentes de la Policía Autonómica-Cuerpo General de la Policía Canaria han localizado y detenido en Tenerife a un hombre sobre el que pesaba una requisitoria internacional por ciberdelincuencia y estafa, tras una investigación centrada en sus movimientos clandestinos y su entorno de apoyo.

Las pesquisas permitieron constatar que el ahora detenido habría llegado incluso a perjudicar económicamente a personas de su entorno más cercano, estafando presuntamente a un familiar directo por un importe aproximado de 20.000 euros.

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El investigado llegó a ocultarse en la zona de Benijos, en la parte alta del término municipal de La Orotava, tratando de mantenerse alejado de cualquier exposición pública, recoge una nota de la Policía Canaria.

Finalmente, los agentes lograron localizarlo en el municipio de Candelaria, donde presuntamente se refugiaba en el domicilio de un familiar lejano.

Según la investigación, el prófugo adoptaba medidas para dificultar su detección, evitando el uso de documentación personal, registros administrativos o movimientos fácilmente rastreables.

Debido a sus amplios conocimientos informáticos y a su presunta vinculación con actividades relacionadas con la ciberdelincuencia y el blanqueo de capitales, apenas abandonaba el domicilio, limitando al máximo sus desplazamientos y extremando las medidas para evitar dejar cualquier tipo de rastro.

Los agentes consideran que esta forma de actuar respondía a una estrategia deliberada para reducir al máximo tanto su huella física como digital mientras permanecía oculto.

La operación culminó con la localización y detención del investigado, procediéndose a su ingreso en prisión y poniendo fin a su evasión de la acción judicial.

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