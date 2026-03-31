La mañana del pasado 20 de marzo, la zona de Los Majuelos, en el municipio de La Laguna, se convirtió en el escenario de una intervención policial que ha acabado con la libertad de uno de los rostros más conocidos en los archivos de las fuerzas de seguridad. Cae en un gimnasio de Tenerife “El Potajito”, un peligroso delincuente que figuraba como uno de los fugitivos más buscados de la isla y que ha protagonizado una huida de película antes de ser reducido por los agentes.
El individuo, ampliamente conocido en el ámbito policial por su extenso historial y las numerosas requisitorias judiciales que pesaban sobre él, se encontraba en situación de busca y captura tras un quebrantamiento de condena. “El Potajito” cumplía sentencia en una prisión de Zaragoza, pero tras disfrutar de un permiso penitenciario que finalizó el pasado 9 de marzo, decidió no regresar al centro, iniciando una fuga que le trajo de vuelta a su isla natal.
El arresto en Los Majuelos: un salto por la ventana y 30 minutos de huida
La localización de “El Potajito” fue posible gracias a la colaboración ciudadana, herramienta que la Policía Nacional destaca como fundamental. Un ciudadano alertó de la presencia del sospechoso en un popular gimnasio de la zona de Los Majuelos. De inmediato, se estableció un dispositivo de cierre coordinado para evitar que el delincuente pudiera abandonar el recinto sin ser interceptado.
Al verse rodeado y percatarse de la presencia de los agentes de la Policía Nacional, el prófugo optó por una maniobra desesperada: saltó por una de las ventanas del gimnasio hacia la calle. A partir de ese momento, se inició una persecución frenética tanto a pie como en vehículos patrulla por las calles aledañas a la zona deportiva.
Durante más de 30 minutos, “El Potajito” ignoró las órdenes de los agentes, tratando de zafarse del cerco policial en una carrera que mantuvo en vilo a los vecinos y transeúntes de La Laguna. Finalmente, ante la imposibilidad de continuar con la huida debido al despliegue de efectivos, el hombre fue interceptado y detenido, poniendo fin a semanas de búsqueda intensa.
Doble captura: “El Potajito” no entrenaba solo
La intervención en el centro deportivo de Los Majuelos no solo se saldó con la detención del principal objetivo. En el momento en que fue sorprendido, “El Potajito” se encontraba acompañado por una mujer. Tras proceder a su identificación reglamentaria, los agentes comprobaron que sobre ella también constaba una reclamación judicial en vigor, por lo que fue igualmente arrestada y trasladada a dependencias policiales.
Tras pasar a disposición de la autoridad judicial competente en La Laguna, se ha decretado el inmediato ingreso en prisión del fugitivo. De esta manera, “El Potajito” vuelve a manos de la justicia para terminar de cumplir su condena original, a la que previsiblemente se le sumarán nuevos cargos por resistencia a la autoridad y quebrantamiento de condena.
Eficacia de la Policía Nacional y seguridad ciudadana
La detención de este delincuente es un éxito para la seguridad ciudadana en Tenerife. La Policía Nacional ha subrayado que este tipo de actuaciones demuestran la eficacia de la coordinación entre los avisos vecinales y la rápida respuesta de los grupos de seguridad. “El Potajito” no era un desconocido; su rostro figuraba en las bases de datos de los más buscados, lo que facilitó su identificación por parte del ciudadano que dio la voz de alarma.
Desde las instituciones policiales se recuerda la importancia de canales como el correo losmasbuscados@policia.es para facilitar datos, siempre de forma confidencial, sobre personas que intentan eludir la acción de la justicia. En el caso de “El Potajito”, su intento de pasar desapercibido mientras mantenía su rutina de entrenamiento en un gimnasio lagunero ha resultado ser su error definitivo, devolviéndolo a la cárcel tras una fuga que ha mantenido en jaque a las autoridades durante semanas.