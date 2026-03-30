Encuentran a Germán Tegaday, que había desaparecido en Canarias

La Policía Nacional ha desactivado la búsqueda de Germán Tegaday T. T., de 47 años, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado viernes, 27 de marzo.
Según ha informado, el hombre ha sido encontrado en buen estado. La Policía pidió este lunes la colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero, ya que se trata de una persona vulnerable.
La difusión del caso se ha intensificado cuando se ha publicado su ficha de búsqueda en redes sociales. En el cartel se describía al hombre con 1,75 metros de estatura, complexión normal y pelo y ojos marrones.
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