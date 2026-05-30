Un conductor drogado en sentido contrario provoca un grave accidente en la TF-5

Un conductor de unos 30 años provocó este sábado un grave accidente en la TF-5 tras circular en sentido contrario bajo los efectos de sustancias estupefacientes. El choque frontal, ocurrido a la altura de Chamberí, deja un herido grave y otro leve, además de causar el cierre total de la autopista durante una hora.
Según informa la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, la imprudencia comienza en pleno corazón de la capital tinerfeña. El individuo inicia su recorrido en la avenida Benito Pérez Armas y continúa de forma temeraria por el viaducto de la piscina municipal. Poco después, accede a la autopista del Norte a través de los carriles de salida, avanzando contra la dirección del tráfico en una de las vías más transitadas de la isla.
Varios vehículos lograron esquivarlo antes de que colisionara con otro turismo en sentido descendente de la autopista, a la altura de Chamberí.
El conductor causante del accidente dio positivo en la prueba de narcóticos por cocaína y fue trasladado en estado grave al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, mientras que el otro implicado sufrió lesiones de carácter leve.
Como consecuencia del accidente, la TF-5 permaneció cortada al tráfico durante aproximadamente una hora y la circulación fue desviada por la vía paralela al cementerio.
En el operativo intervinieron efectivos de Bomberos de Tenerife, personal del Servicio de Urgencias Canario y agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que instruyen el atestado.