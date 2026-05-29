Pánico en un hospital de Canarias: amenaza con un machete de 51 centímetros tras una riña en una discoteca

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un joven como presunto autor de un delito de amenazas graves. El arresto se produjo después de que el implicado protagonizara, junto a un grupo de personas, un altercado violento en el área de urgencias del Hospital Universitario Doctor Negrín.
Los hechos se desencadenaron durante la mañana del pasado 24 de mayo. La Sala CIMACC 091 de la Policía Nacional movilizó de urgencia a varias patrullas hacia el centro hospitalario tras recibir el aviso del personal de seguridad del recinto, que alertaba sobre una riña activa entre varios individuos en las instalaciones médicas.
Amenazas de muerte en Urgencias
Al llegar al lugar de los hechos, los policías nacionales se entrevistaron con diversas personas presentes en la zona de Urgencias. Los testigos manifestaron haber sido amenazados de muerte por un grupo de individuos, detallando que uno de ellos portaba un machete de grandes dimensiones.
Según la información recabada por los investigadores, el origen del conflicto se situaba horas antes en las inmediaciones de un local de ocio nocturno de la capital grancanaria. En ese punto se había registrado una pelea tumultuaria en la que un trabajador del establecimiento comercial resultó herido de gravedad con una fractura de mandíbula.
Localización del arma blanca
En el transcurso del despliegue policial en el centro sanitario, las fuerzas de seguridad realizaron un rastreo por las inmediaciones del hospital. Las gestiones permitieron localizar oculto un machete de aproximadamente 51 centímetros de hoja, el cual presuntamente habría sido utilizado de forma intimidatoria durante las amenazas en el área médica.
Poco después, los agentes localizaron y detuvieron a uno de los presuntos implicados en los alrededores del Hospital Doctor Negrín. El arrestado fue trasladado a dependencias policiales y posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para lograr el total esclarecimiento de los hechos. Las patrullas y el equipo de investigación continúan trabajando en la identificación y localización del resto de participantes en la pelea multitudinaria y el posterior altercado en el centro hospitalario.
Colaboración ciudadana
Desde la Jefatura Superior de Policía se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para resolver este tipo de delitos organizados o violentos. Aquellas personas que dispongan de datos relevantes, indicios o sospechas sobre las identidades de los implicados pueden comunicarlo de manera confidencial y anónima a través de la web oficial de la Policía Nacional, en su sección específica de colaboración.