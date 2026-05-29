Fallece el hombre que fue atropellado el pasado domingo en Bajamar

El varón de 56 años de edad que resultó gravemente herido tras ser atropellado el pasado día 24 en la TF-13 a la altura de Bajamar (La Laguna) fallece el pasado miércoles en el Hospital Universitario de Canarias, informaron ayer a este periódico fuentes cercanas al caso.
Los hechos tuvieron lugar en horas nocturnas de dicha jornada, dándose la circunstancia de que el conductor que lo arrolló optó por huir del lugar sin prestarle auxilio.
Ello motivó que la Policía Local lagunera solicitase colaboración ciudadana para dar con el fugitivo, que finalmente se entregó tras publicar este periódico dicha petición de ayuda.
En todo caso, su nombre ya figuraba entre los posibles sospechosos al ser propietario de un vehículo como el que se buscaba, concretamente un Hyundai Coupé de color oscuro.