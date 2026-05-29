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Amenaza con provocar una explosión en un edificio de viviendas en La Laguna

La mujer, de 42 años, acabó detenida
Amenaza con provocar una explosión en un edificio de viviendas en La Laguna
Amenaza con provocar una explosión en un edificio de viviendas en La Laguna. | DA
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Agentes de la Policía Local de La Laguna han detenido a una mujer, de 42 años, por un presunto delito de amenazas graves a vecinos en la zona de Patrona de Canarias, cerca del Camino de Las Mantecas.

Los hechos ocurrieron la pasada madrugada de este jueves y los ciudadanos afectados alertaron a la sala operativa del 112 de que la ahora detenida había amenazado con provocar un incendio o hacer explotar el bloque de viviendas.

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Ante esta circunstancia, el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias procedió a activar los recursos necesarios. Agentes de la Policía Local y Nacional se desplazaron a lugar de los hechos.

Finalmente, el Grupo 6 de la Policía Local procedió a la detención de la mujer, que fue derivada a los calabozos del Cuerpo Nacional de Policía y que pasará a disposición judicial durante la mañana de hoy, según informan fuentes del consistorio lagunero a Europa Press.

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