Amenaza con provocar una explosión en un edificio de viviendas en La Laguna

Agentes de la Policía Local de La Laguna han detenido a una mujer, de 42 años, por un presunto delito de amenazas graves a vecinos en la zona de Patrona de Canarias, cerca del Camino de Las Mantecas.
Los hechos ocurrieron la pasada madrugada de este jueves y los ciudadanos afectados alertaron a la sala operativa del 112 de que la ahora detenida había amenazado con provocar un incendio o hacer explotar el bloque de viviendas.
Ante esta circunstancia, el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias procedió a activar los recursos necesarios. Agentes de la Policía Local y Nacional se desplazaron a lugar de los hechos.
Finalmente, el Grupo 6 de la Policía Local procedió a la detención de la mujer, que fue derivada a los calabozos del Cuerpo Nacional de Policía y que pasará a disposición judicial durante la mañana de hoy, según informan fuentes del consistorio lagunero a Europa Press.