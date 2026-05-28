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Se entrega el conductor que huyó tras atropellar a un hombre en Bajamar

El ahora detenido llamó a la Policía Local poco después de que este periódico solicitara ayuda ciudadana para dar con su paradero
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El conductor que se dio a la fuga el pasado día 24 tras atropellar a un hombre de 55 años en la TF-13 a la altura de Bajamar (sigue ingresado en estado crítico) se entregó ayer poco después de que DIARIO DE AVISOS informara de que la Policía Local lagunera solicitaba colaboración ciudadana para dar con su paradero.

En la primera acertada decisión que adopta tras el siniestro, el ahora detenido llamó a la Jefatura a primera hora de la tarde de ayer para anunciar su entrega, lo que permitió a los agentes comprobar que ya se encontraba en la lista de sospechosos que habían confeccionado sobre los propietarios de un Hyundai Coupé de color oscuro residente en esa parte de la Isla como el que se cometió el atropello.

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Los agentes desplazados hasta su domicilio comprobaron en persona que el vehículo en cuestión presenta los daños que concuerdan perfectamente con los propios de un impacto como el del atropello en cuestión.

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