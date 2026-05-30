Paula Mateos emociona a las redes con un emotivo ‘bodypainting’ por el Día de Canarias

La talentosa artista grancanaria Paula Mateos cautiva de nuevo a las redes sociales con un impresionante vídeo de bodypainting dedicado al Día de Canarias.
A través de su maquillaje artístico, la joven rinde homenaje a la historia, los símbolos y la esencia de las ocho islas, logrando una repercusión masiva en plataformas como TikTok e Instagram.
Un viaje artístico por la historia y la identidad canaria
La joven creadora de Gran Canaria, conocida en el entorno digital como @paulamateosmakeup, destaca por su capacidad para fusionar el maquillaje profesional con el sentimiento de pertenencia a su tierra. Mateos publica una pieza visual que trasciende la técnica estética para convertirse en un relato de identidad.
El contenido utiliza su propio cuerpo como lienzo para narrar el pasado y el presente del archipiélago, acompañado por una pieza musical de Kilombo Improvisado.
@paulamateosmakeup 🇮🇨 FELIZ DÍA DE CANARIAS 🇮🇨 Un año más aquí estoy con mi vídeo más importante, con los nervios a flor de piel, con la ilusión tocando las nubes y con el amor a rebozar en este corazón canario que hoy honra nuevamente a su tierra. Gracias por formar parte y acompañarme un año más, espero que les guste 🤍💙💛 Quiero agradecer a @Kilombo_improvisado por ponerle voz y ritmo a esta idea, aguantar mis miedos e inseguridades, las veces que quise tirar la toalla y por ser todo luz y querer trabajar conmigo en lo que como cada año, para mi es un sueño 🇮🇨🫀 Gracias infinitas a @Fred. Olsen Express por confiar en mi para este proyecto, por siempre unir a las islas y a nuestros corazones 🤍💙💛 #islascanarias #diadecanarias #canarias #fredolsenexpress #felizdiadecanarias ♬ sonido original – Paula 🌸✨
“Un año más aquí estoy con mi vídeo más importante, con los nervios a flor de piel, con la ilusión tocando las nubes y con el amor a rebozar en este corazón canario que hoy honra nuevamente a su tierra. Gracias por formar parte y acompañarme un año más, espero que les guste”, añade la joven en su publicación.
Mateos ya es una referencia en el maquillaje artístico de las islas por sus constantes guiños a la cultura local. Sus seguidores aplauden no solo la precisión técnica del bodypainting, sino la carga emocional de sus mensajes.
Canarias celebra su día grande con una juventud que utiliza las nuevas tecnologías para mantener viva la herencia de sus antepasados. La obra de Paula es un recordatorio de que los canarios son, en sus propias palabras, “afortunados” por habitar un paraíso de esencia y rincones de ensueño.