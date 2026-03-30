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Buscan a Juan Ramón, desaparecido en Tenerife: su caso es urgente

Piden colaboración ciudadana, determinante en las desapariciones
Buscan a Juan Ramón, desaparecido en Tenerife
Juan Ramón, desaparecido en Tenerife. Policía Nacional
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La Policía Nacional ha solicitado este lunes colaboración ciudadana para encontrar a Juan Ramón L. C., de 72 añosdesaparecido desde el 28 de marzo en Santa Cruz de Tenerife.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, Juan Ramón, de 72 años, mide 1,70 metros, es de complexión corpulenta, y tiene calvicie y los ojos marrones. Su caso es urgente, ya que se trata de una persona en situación de vulnerabilidad.

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Al respecto, la Policía ha indicado que la experiencia demuestra que la colaboración ciudadana, impulsada por los medios de comunicación, es determinante en este tipo de situaciones, instando a llamar al 091 si se dispone de alguna información sobre el paradero del desaparecido.

Más de 3.300 denuncias por desaparecidos en Canarias en un año

El Archipiélago se sitúa en una posición alarmante en el último balance oficial. Canarias fue la cuarta comunidad autónoma con más personas desaparecidas en 2025, acumulando un total de 3.304 casos.

Según el informe anual presentado por el Ministerio del Interior, las islas solo se sitúan por detrás de Madrid (3.874), Cataluña (3.564) y Andalucía (3.333).

Dentro del ámbito regional, la presión estadística recae con fuerza sobre la provincia de Las Palmas, que registró 2.238 denuncias, frente al resto de las islas. Estos datos forman parte del Sistema de Personas Desaparecidas y Cadáveres y Restos Humanos sin identificar (PdyRH), que monitoriza cada alerta en tiempo real.

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